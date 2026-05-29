Galatasaray’ın genç yıldızına 3 talip! Cimbom bonservisini belirledi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları hız kazandı. Cimbom'un genç yıldızına 3 talibin birden olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2026 17:23
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına hız verildi.

Sarı-kırmızılılarda forma giyen genç futbolcuya 3 talip birden çıktığı belirtildi.

Cimbom'un genç savunmacı için istediği bonservisin belli olduğu ifade edildi.

ARDA ÜNYAY'A KANCA

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay'a talipler olduğu aktarıldı.

Posta'nın haberine göre; Köln, Sevilla ve Lazio'nun Arda Ünyay ile ilgilendiği vurgulandı.

Galatasaray'ın Arda Ünyay için 6 milyon euroluk bonservis talebi olduğu belirtildi.

11 MAÇTA OYNADI

Arda Ünyay, bu sezon Galatasaray'da 11 müsabakada forma şansı buldu.

19 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Arda Ünyay'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Genç savunmacı, stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #ARDA ÜNYAY #TRANSFER