Galatasaray’ın genç yıldızına 3 talip! Cimbom bonservisini belirledi

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılılarda forma giyen genç futbolcuya 3 talip birden çıktığı belirtildi. Cimbom'un genç savunmacı için istediği bonservisin belli olduğu ifade edildi. ARDA ÜNYAY'A KANCA Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay'a talipler olduğu aktarıldı. Posta'nın haberine göre; Köln, Sevilla ve Lazio'nun Arda Ünyay ile ilgilendiği vurgulandı. Galatasaray'ın Arda Ünyay için 6 milyon euroluk bonservis talebi olduğu belirtildi. 11 MAÇTA OYNADI Arda Ünyay, bu sezon Galatasaray'da 11 müsabakada forma şansı buldu. 19 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor. Arda Ünyay'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Genç savunmacı, stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebiliyor.