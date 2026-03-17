Galatasaray’ın gözü Avrupa devinde! Transfer için şartlar zorlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerini sürdüren Galatasaray'da kurmaylar aynı zamanda transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray'da Okan Buruk'un savunma hattına yapılacak takviyeyi öncelikli gördüğü belirtildi. Galatasaray'ın tecrübesi yüksek ve üst düzey maç temposuna alışkın bir ismi renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı. BENSEBAINI İDDİASI Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda kurmayların, Ramy Bensebaini transferi için şartları zorlamaya hazır olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın ekonomik açıdan uygun bir zeminde anlaşılması halinde Ramy Bensebaini'nin transferini bitirmek istediği kaydedildi. 5 GOLE KATKI SAĞLADI Ramy Bensebaini, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maça çıktı. Cezayirli stoper, bu süreçte 4 gol ve 1 asist üretti. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun Alman deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Ramy Bensebaini'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. BEDELSİZ İMZA ATTI Paradou'da futbola başlayan Ramy Bensebaini daha sonra Lierse, Montpellier, Rennes ve Borussia Mönchengladbach formaları giydi. Cezayir Milli Takımı'nda 79 maça çıkan Ramy Bensebaini, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.