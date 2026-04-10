Galatasaray’ın jokeri Barış Alper Yılmaz! 200 milyon TL’nin karşılığını verdi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un kendisine güvenini boşa çıkarmadı. Milli futbolcu, formda performansıyla ön plana çıktı.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 10.04.2026 06:46
Trabzonspor yenilgisinin yarasını Göztepe galibiyetiyle saran Galatasaray, zirvede farkı yeniden 4'e çıkardı.

Ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yaparak İzmir deplasmanına iğne tedavisiyle çıkan Aslan'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Icardi'den formayı alarak ileri uçta görev yaptı.

JOKER OLDUĞUNU KANITLADI

Bu sezon sağ ve sol açığın ardından forvette de rakiplerinin planlarını bozan 2000 doğumlu oyuncu, joker olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kaptan olarak çıktığı zorlu Göztepe sınavında perdeyi açarken bu sezon oynadığı her mevkide skor katkısında bulundu.

Mücadelesi ve enerjisiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan Barış Alper, sol kanatta tabelaya 2 gol-5 asist, sağda 3 gol-4 asist yazdırdı.

Santrforda görev aldığında ise fileleri 6 kez sarsarken 4 gol pası verdi.

"BÜYÜK KAPTAN" SÖZLERİYLE KARŞILANDI

25 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşları tarafından bitiş düdüğü sonrasında soyunma odası koridorunda 'Büyük kaptan' sözleriyle karşılandı.

Barış Alper Yılmaz'ın golü sonrasındaki hareketi mutluluğunu da gözler önüne serdi.

Milli oyuncu kaptanlık pazubandına bakarak yaptığı gol sevinci ile bu görevden duyduğu sevinci de gösterdi.

ZAMMIN KARŞILIĞINI VERDİ

Sözleşmesine zam yapılan Barış Alper, bitime 6 hafta kala 11 gol-13 asistle ulaşarak 200 milyon TL garanti ücretin karşılığını verdi.

Bu sezon ligde forvet olarak oynadığı 8 maçta 8 gole (4 gol-4 asist) etki eden milli oyuncu, Osimhen'in boşluğunu doldurdu.