Galatasaray’ın mağlubiyeti sonrası Mauro Icardi’ye salvolar! ‘Victor Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü’
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların mağlubiyetini SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 22.02.2026 07:02