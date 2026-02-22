Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın mağlubiyeti sonrası Mauro Icardi’ye salvolar! ‘Victor Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü’

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların mağlubiyetini SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2026 07:02
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 2-0'lık skorla kaybetti. Galatasaray'ın mağlubiyetini SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu kaleme aldı. İşte Konyaspor – Galatasaray maçı sonrası yapılan değerlendirmeler…

BÜLENT TİMURLENK: TARİHİ ZAFERE GÖLGE DÜŞTÜ

Dün Galatasaray'dan 3 saat önce evinde Como karşısına çıkan yaralı Juventus, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Onlar kötü gidişe bir halka daha eklerken Galatasaray'ın yüksekten uçuşuna engel olacak şey, rehavetti. Okan Buruk, ilk sezonunda aralarında Kadıköy'de 3-0 kazandığı derbi de olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisiyle Avrupa mesaisinin olmadığı sezonda Konya deplasmanına geldiğinde beklentilerin ötesinde kadroda rotasyon yapmıştı. 9 maçtır kazanamayan Konya o gün sahadan 2-1 galip ayrıldı. Tüm bunlardan ders çıkarmak lazım!

Dün Galatasaray ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamlarken futbol adına sahaya hiçbir şey koyamadı. İcardi'yi neden devrede oyundan aldığını Okan Buruk açıklayacaktır. 3 değişikliğe rağmen yeterli baskıyı kuramadığı oyunda önce kornerden gelen gol, ardından Sallai'nin hatası sonrası Konya'nın 2'nci sayısı. Şampiyonlar Ligi'nin yüksek temposu çok takımı zorluyor. Ama dünkü kötü futbolu ve 3 puan kaybını yorgunlukla açıklayabilmek mümkün değil.

3 puan kaybının sorumlusu 4 gün önce Juventus'a 5 gol atan takımın hocası Okan Buruk'tur. Kafaları hiç eğmeden Torino'daki rövanşa ilk maç 0-0'mış gibi başlamak zorundalar. Galatasaray tarihinin en büyük zaferlerinin ardına bu gölgeyi düşürdüler.

LEVENT TÜZEMEN: OSIMHEN'SİZ HİÇ TADI YOK!

Osimhen'in G.Saray için hayati değer taşıdığını bir kez daha Konya'da gördük. Osimhen'siz G.Saray, kanatsız kuşa benziyor. Osimhen, enerjisiyle, çalışkanlığıyla, mücadelesiyle tüm takımı ateşliyor. Osimhen'siz G.Saray, bol rotasyonlu kadroyla Konya'da tat vermedi. Keşke Osimhen Konya'ya getirilse, yedek kulübesinde oturtulsaydı.

Okan hoca, İcardi ile başladı olmadı. Çünkü Arjantinli yıldız, önde baskı yapmadığı için Konya defansı rahatsız bile olmadı. Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü. Ayrıca kendi fırınında arkadaşlarına da ekmek yapıyor. İcardi, ceza alanı golcüsü çünkü ayağına top bekliyor. İlk 45'te keyif vermeyen, sabır çektiren bir G.Saray vardı. Defansta ve hücumda yapılan derin rotasyon uyum sorunu yarattı.

Okan hoca, ilk kez 3 kaptan, İcardi, Abdülkerim ve Yunus'u oyundan çıkarıp hücuma ve orta alana dinamizm kazandıracak Barış, Lang ve Torreira'yı sahaya sürdü. Bu hamleler G.Saray'ın daha etkili olmasını sağladı. Ancak Konya'nın dirençli, dikkatli ve ciddi oyunu, G.Saray'ın rahat hareket etmesini, net pozisyon bulmasını engelledi.

İlhan Palut, G.Saray'ı iyi etüt etmiş, savunmasını çok öne çıkarmadı, orta alanı kalabalık tuttu, Deniz Türüç'ün tecrübesinden faydalandı. Juventus galibiyetinden sonra G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara karşı kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı. Bir duran top sonrası kaptanı Adil'le golü bulan Konyaspor, kazanamama orucunu G.Saray'ı yenerek bozdu. G.Saray, bu yenilgiyle büyük yara aldı.

MUSTAFA ÇULCU: DOĞRU UYGULAMA DOĞRU KARAR!

Galatasaray'ın sahaya sürdüğü rotasyonlu 11'i bile göz kamaştırıyor. Boey'e süre vermek adına Sallai sol önde. Fazla rotasyonlu kadro olunca şiddetli ön alan baskısı, ileriye çıkış ve etkili pas trafiğini yapmakta zorlandılar. İzlerken keyif aldığımız İcardi'nin o eski ritmini yakalayabilmesi için biraz daha kilo vermesi gerekiyor. Pozisyonu olmayan vasat ilk yarı sonrası Okan hoca Barış, Lang ve Torreira'yı oyuna alarak 4-2-4'ye döndü. Konyaspor konsantrasyonunu hiç bozmadı. Juventus maçından yorgun çıkan G.Saray yorgunluğun ve fazla rotasyonun bedelini ağır ödedi.

Atilla Karaoğlan maçı saatinde başlattı. Oyuncuların gözüne tutulan lazer karşısında yetkilileri uyardı, önlem aldı. 1 nolu yardımcı Furkan Ürün elindeki bayrakla sanki çayda çıra oynar gibiydi, hatalı faul ve taç kararları oldu. G.Saray'ın iptal edilen golünde Sane vurdu, kaleye giden topta Boey coğrafi ofsayt, Olaigbe'nin koşu yolunda ve temaslı oynayınca faulü sebebiyle VAR yorum için hakemi izlemeye çağırdı. Karaoğlan izledi. Boey için 'rakibe etki ediyor, aktif' dedi, golü iptal etti. Doğru uygulama doğru karar.

Eren-Muleka pozisyonunda çaldığı uydurma faule Eren koşarak itiraz edince sarı gördü. 60'ta Muleka net ofsayt. İkinci yardımcı Samet Çavuş farkında değil, bayrak kalkmadı top aut oldu, kurtardı. Sara'ya ve Arif'e sarıları pas geçti. Balans yaptı. Gol iptalinden sonra maalesef hakem sahada sallandı.

AHMET ÇAKAR: VERİLMEYEN GOLDE OFSAYT VARDI

G.Saray, salı gecesi Avrupa fatihiydi. Perşembe gecesi F.Bahçe karalar bağladı ama belki de bugün lig tam anlamıyla kafa kafaya geldi. Önce şunu söyleyelim, G.Saray en kötü maçlarından birini oynadı. İlk devre kötülerdi, ikinci yarı çok daha kötülerdi. Bu maça 6-7 rotasyonla başlamanın manası ne? Mamafi devre arasında Barış, Lang ve Torreria oyuna girmelerine rağmen tablo ilk yarıdan da beter oldu. G.Saray'ın yakaladığı pozisyon yok. Belki ilk yarıda İcardi'nin çaprazdan vurduğu top ve ikinci yarıda G.Saray'ın verilmeyen golü. İşte bu ofsayt golden sonra her şey Konya lehine değişiverdi. Daha çok çıkmaya başladılar, G.Saray inanılmaz top kayıpları yaptı, takımın boyu uzadı. İşte bu arada da bir duran topta Konya, Adil ile öne geçti. Çevirir mi çevirmez mi diye düşünürken G.Saray, ikinci golü de yiyiverdi. Konyaspor göstere göstere geldi, soldan sağa sağdan sola oynadılar ve Kramer işi bitiriverdi. Kabul edilebilir, Avrupa maçlarından sonra kötü maçlar olabiliyor ama bu maç sadece kötü bir maç değil, sadece kaybedilen 3 puan değil, aynı zamanda yaralı, kederli F.Bahçe'ye hayat öpücüğüdür.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR yardımıyla G.Saray'ın golünü iptal etti, kesinlikle doğru. Çünkü ofsayttaki Boey, hem topa hamle yapacak Konyalı oyuncuyu engelliyor hem de faul yapıyor. Diğer bir deyimle golde hem ofsayt hem de faul var. Fakat bu gol iptalinden sonra ciddi faul yanlışları içine girdi. Eren'in ceza alanı dışında topa dokunuşunu faul olarak değerlendirmesi inanılmaz yanlıştı.