Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanma ihtimalini duyurdular! İşte o mucize oran...

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4. kez eşleşti ve 6. müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3. galibiyetini elde etti. Söz konusu rekabette Liverpool sadece 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.