Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular! İşte o mucize oran...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool'u Mario Lemina ile geçerken gözler rövanş maçına çevrildi. Zorlu mücadele öncesinde Football Meets Data adlı veri sitesi, Cimbom'un finale kalma ve kupayı kazanma ihtimalini açıkladı. İşte o oranlar...

Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 17:30
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

İki takım arasında 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı, Mario Lemina'nın attığı golle 1-0 kazandı ve avantajı cebine koydu.

YAPAY ZEKADAN TAHMİN

Gözler rövanş karşılaşmasına çevrilirken, Opta kalan turlara dair dikkat çeken bir tahmin yayınlandı.

ÇEYREK FİNAL ORANI

Opta, Liverpool maçının ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma ihtimalini yüzde 48,64 olarak belirledi.

YARI FİNAL ORANI

Sarı-kırmızılıların yarı finale kalma olasılığı yüzde 9,09 olarak tahmin edilirken, final için yüzde 2, 83'lük bir orana yer verildi.

FİNAL ORANI

Öte yandan Opta, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma olasılığını ise yüzde 0,85 olarak açıkladı.

İŞTE FİNAL VE KUPA ORANI

Football Meets Data sitesi ise yaptığı simülasyonla sarı-kırmızılıların finale kalmasına yüzde 2 şans verirken, kupayı müzesine götürmesine ise yüzde 1 ihtimal verildi.

Sıralamada kupayı kazanması en favori takım yüzde 34'lük şansıyla Arsenal oldu.

LIVERPOOL'A KARŞI İYİ PERFORMANSI SÜRÜYOR

Galatasaray, İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool ile yaptığı maçlarda iyi sonuç alma geleneğini devam ettirdi.

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4. kez eşleşti ve 6. müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3. galibiyetini elde etti. Söz konusu rekabette Liverpool sadece 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 4. maçta yine yenilmedi. "Cimbom" rakibini konuk ettiği müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

G.SARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray'ın çeyrek finale çıkması için deplasmanda oynanacak müsabakada beraberlik yeterli olacak.

BİR TEK SANCHEZ YOK

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, çarşamba günü deplasmanda yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ile 7 farklı futbolcu mücadeleye sarı kart sınırında çıktı. Bu futbolculardan Sanchez, 90. dakikada sarı kart görerek rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.