Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Jhon Duran, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor karşısında 4-2 karşısında galip geldi ve şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran'dan olay bir hamle geldi. Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında forma giyen Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı beğendi. DERBİ SONRASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın ardından Jhon Duran'ın yaptığı bir hareket daha gündem olmuştu. Jhon Duran, Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in derbi sonrası paylaşımına alev emojisiyle cevap vermişti. Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğenmesi Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. İSMAİL YÜKSEK TAKİPTEN ÇIKTI Jhon Duran'ın Galatasaray'ın paylaşımını beğenmesi sonrası İsmail Yüksek'ten dikkat çeken bir hamle geldi. İsmail Yüksek, sosyal medya hesaplarından eski takım arkadaşını takip etmeyi bıraktı.