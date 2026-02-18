Galatasaray'ın tarihi Juventus zaferi için övgü dolu sözler! "Neden Avrupa Fatihi olduğunu gösterdi"

"Ş. LİGİ GÜCÜNDE OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLADI"

Galatasaray taraftarı, geceye müthiş hazırlanmıştı. 2. yarı o taraftar müthiş destekle bir dakika dahi susmadılar. G.Saray kadrosu Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Osimhen'den Uğurcan'a, Sara'dan Sane'ye, Lang'a, Barış'a ve Sanchez'e kadar her oyuncu 2. yarı yürekten oynarken resmen tekmeye kafa soktular, zafer için gövdelerini sahaya bıraktılar. G.Saraylı oyuncular, Torino'da da benzer başarı ortaya koyacak güce ve kaliteye sahipler.