Galatasaray'ın tarihi Juventus zaferi için övgü dolu sözler! "Neden Avrupa Fatihi olduğunu gösterdi"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup ederek, rövanş öncesi büyük bir avantajı kaptı. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Cimbom'un tarihi zaferini yorumladı. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 18.02.2026 07:02