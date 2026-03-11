Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'ın Liverpool zaferi İngiltere'de olay oldu! "Hezimetten şans eseri kurtuldular"

Galatasaray'ın Liverpool zaferi İngiltere'de olay oldu! "Hezimetten şans eseri kurtuldular"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bir kez daha dev bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılıların zaferi, İngiliz basınında da geniş yankı buldu. İşte Ada basınında maça dair kullanılan ifadeler...

11.03.2026
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Liverpool'u Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı temsilcimizin, İngiliz devi karşısında bir kez daha aldığı dev zafer Ada basınında manşetlere taşındı. İşte mücadeleye dair kullanılan sözler...

"YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR PERFORMANS"

The Guardian: "Bu, Liverpool'un yine hayal kırıklığı yaratan bir performansıydı. Savunmada oldukça zayıf, hatta zaman zaman darmadağınık bir görüntü sergileyen Liverpool, Galatasaray'ın birçok iyi fırsatı ve umut vadeden pozisyonu değerlendirememesinden dolayı çok şanslıydı."

Mirror: "Liverpool, Galatasaray karşısında bir kez daha şok yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Arne Slot'un takımı bu sezon İstanbul'da ikinci kez mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmek için geri dönüş yapmak zorunda kalacak." sözlerine yer verdi.

The Sun: "Kırmızılar, İstanbul'dan sadece 1 golle kurtuldukları için şanslıydılar, berbat performans Arne Slot üzerindeki baskıyı artırdı.

"CEHENNEM OLARAK ADLANDIRILAN..."

Slot'un Liverpool ile çıktığı 100. maç, Şampiyonlar Ligi'nde 'cehennem' olarak adlandırılan acı bir mağlubiyetle sona erdi. Liverpool son derece rahatsız bir oyun sergiledi." ifadelerini kullandı.

BBC'nin maçı analiz eden muhabiri Neil Johnston, kornerden gelen golün Liverpool için bu sezon belirleyici zaaflardan biri olduğunu ifade ederken, Premier Lig devinin Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadığı dört maçın hiçbirini kazanamadığına da işaret etti.

Johnston ayrıca Liverpool'un geçtiğimiz sezon da son 16 turunda veda etmesini hatırlatarak Slot'un üzerindeki baskının artacağını da vurguladı.

"İSTANBUL'UN ATEŞLİ ATMOSFERİNDE ÇÖKTÜ"

The Times: "Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde çöktü ve Galatasaray'a ilk maçta avantaj sağladı."

The Guardian gazetesi yazarı Jonathon Wilson, stadyumdan takip ettiği maç yazısında, "Slot için aynı hikaye" başlığını kullandı.

"SAVUNMADA HER AN SAKARLIK YAŞANACAĞI HİSSİ VAR"

Wilson'un yazısında şu ifadeler yer aldı: "Savunmalarında bir gerginlik, her an bir sakarlık yaşanacağı hissi var, ancak hücumda rahat, hızlı ve eğlenceliler. Tek pişmanlıkları, eski Wolves orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın erken golüyle öne geçtikten sonra, Anfield'da daha fazla savunmada kalmalarını sağlayacak ikinci bir gol atamamış olmaları olacaktır."

"Diğer takım taraftarı da ıslıklıyor belki ama Galatasaraylıların bunu yaparken ortaklığını, şiddetini ve coşkusunu diğerlerinin hiçbirinde bulamazsınız. Bu durum, Vadistanbul'un üzerinde büyük bir kale gibi yükselen, her tarafı kesişen otoyol şeritleriyle çevrili Ali Sami Yen'e çıkan nefes kesici tepeyi düşündüğünüzde daha da etkileyici hale geliyor."

"Bir pankartta, "Dünya burada cehennemle karşılaştı, cehenneme hoş geldiniz" yazarken, daha çok rakibe yönelik bir diğerinde, "Sami Yen cehenneminde yalnızsınız" yazıyordu. Eğer cehennem başkalarının ıslık çalmasıysa, burası gerçekten de cehennemin ta kendisi."

"YENİLDİLER AMA ŞANSLILAR"

Daily Telegraph: "Liverpool Galatasaray'a yenildi ama kendilerini şanslı saymalılar" başlığı ile maçı okurlarına duyurdu.

Independent gazetesindeki maç yazısında, "Ağır siklet Liverpool'u, Galatasaray karşısında yokuş yukarı bir mücadele bekliyor" başlığı atıldı.

"HEZİMETTEN ŞANS ESERİ KURTULDULAR"

Daily Mail: "Arne Slot'un öğrencileri, İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve çok tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular."

"G.SARAY YİNE BAŞARDI"

The Athletic: "Galatasaray yine başardı. Türk devi, Mario Lemina'nın erken dakikalarda attığı golle İngiliz kulüplerine karşı evinde sergilediği olağanüstü performansı sürdürerek Anfield'a az farkla önde gidiyor." denildi.