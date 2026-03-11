Galatasaray'ın Liverpool zaferi İngiltere'de olay oldu! "Hezimetten şans eseri kurtuldular"

"Diğer takım taraftarı da ıslıklıyor belki ama Galatasaraylıların bunu yaparken ortaklığını, şiddetini ve coşkusunu diğerlerinin hiçbirinde bulamazsınız. Bu durum, Vadistanbul'un üzerinde büyük bir kale gibi yükselen, her tarafı kesişen otoyol şeritleriyle çevrili Ali Sami Yen'e çıkan nefes kesici tepeyi düşündüğünüzde daha da etkileyici hale geliyor."