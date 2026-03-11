Galatasaray'ın tarihi Liverpool zaferine övgü dolu sözler: "Tüm Türkiye bu gururu yaşamalı"

MURAT ÖZBOSTAN: Tüm Türkiye bu gururu yaşamalı

G.Saray, Liverpool'u yine cehennemin içine attı.. Liverpool'u bir kez daha bir sezon içinde yıkmak her takıma dünyada nasip olmaz.. Türkiye'de ise bunu sadece bize G.Saray yaşatır. Maçın başında kornerden gelen topu Osimhen kafayla kale önüne indirdi, Lemina yükselip yakın mesafeden fileleri havalandırdı. Bu erken avantaj, G.Saray'ı psikolojik olarak çok rahatlattı ve Liverpool'u baskı altına aldı. Erken gol, deplasman takımı için en zor şeylerden biridir..