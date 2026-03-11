Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'ın tarihi Liverpool zaferine övgü dolu sözler: "Tüm Türkiye bu gururu yaşamalı"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İngiliz takımı Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanşa avantajlı gidecek. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, usta kalemler Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu Cimbom'un dev zaferini değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2026 07:09
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

SABAH Spor'un usta yazarları, sarı-kırmızılı takımın elde ettiği zaferi ve rövanş karşılaşmasını değerlendirdi.

MURAT ÖZBOSTAN: Tüm Türkiye bu gururu yaşamalı

G.Saray, Liverpool'u yine cehennemin içine attı.. Liverpool'u bir kez daha bir sezon içinde yıkmak her takıma dünyada nasip olmaz.. Türkiye'de ise bunu sadece bize G.Saray yaşatır. Maçın başında kornerden gelen topu Osimhen kafayla kale önüne indirdi, Lemina yükselip yakın mesafeden fileleri havalandırdı. Bu erken avantaj, G.Saray'ı psikolojik olarak çok rahatlattı ve Liverpool'u baskı altına aldı. Erken gol, deplasman takımı için en zor şeylerden biridir..

"HAT NEREDEYSE GEÇİLMEDİ"

Nitekim Liverpool'un oyuna girişini bozdu.. Aslan tamamen ipleri eline aldı; kontrolü ele geçirdi. G.Saray, özellikle ikinci yarıda çok katı bir savunma yaptı. Uğurcan Çakır'ın kalesi, Davinson, Bardakcı ve Jakobs'un oluşturduğu hat neredeyse geçilmedi.. Takım blok halinde geri çekilip kontraları bekledi, boşluk vermedi..

"TAM BİR TERMİNATÖR..."

Bu, Okan Buruk'un klasik "kompakt savunma" taktiğinin mükemmel uygulamasıydı. Osimhen sadece asist yapmakla kalmadı; hava toplarında üstünlük kurdu, rakip savunmayı meşgul etti, presiyle top kazandı. Fizik gücü ve hızıyla Liverpool'un stoperlerini (Van Dijk, Konate) sürekli rahatsız etti. Osimhen her yerde vardı.. Yine G.Saray'ın en çok alkış alan ismi oldu.. Ya Barış Alper Yılmaz.. Şu an kariyerinin zirvesinde, tam bir "Terminatör" gibi oynuyor.. Arne Slot'un bile maç öncesi "Barış'ın hızına yetişemedik" dediği türden bir performanstı!

"LIVERPOOL'U YİNE YIKMAK DESTANDIR"

Savunma arkasına koşuları, pres gücüyle top kapmaları ve geçişlerdeki hızı G.Saray'ın kompakt oyununu mükemmel tamamladı. Sadece hücumda değil, presiyle top kazandı, geri dönüp yardım etti. Orta saha ve kanat geçişlerinde "Çok yönlü" rol oynadı.. Çok tebrik ediyorum.. G.Saray avantajlı bir skoru cebine koydu ve Ada'ya gidecek.. Ama şimdi bu maçın keyfini çıkaralım.. Bu gururu yaşayalım.. 6 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış Liverpool'u yine yıkmak bir destandır..

LEVENT TÜZEMEN: Çeyrek final kapısını açtılar

G.Saray yine Avrupalı kimliğini sahaya yansıttı, gruplarda yendiği Liverpool'a bir kez daha yenilgiyi tattırdı. Seyircinin müthiş desteği, bu kez ıslık fırtınasını kasırgaya döndürdü. Özellikle Osimhen'i motive etmek için açılan pankart duygu yüklüydü, Nijeryalı yıldız gözyaşlarını tutamadı. Osimhen belki gol atmadı ama yine müthiş mücadele ederek arkadaşlarının enerjisini hep yukarı çekti.

"SARA'YI MİLLİ TAKIM OLUMLU ETKİLEMİŞ"

İlk Liverpool maçına oranla G.Saraylı oyuncular zaman zaman bireysel hatalar yapmalarına rağmen birbirlerinin eksikliğini veya yanlışlarını gidermek için saha içinde kenetlendiler. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak, Sara'yı olumlu etkilemiş. Takımı bir maestro gibi yönetti. Barış mücadeleci kimliği ve sert koşuları ile Liverpool'un iki kanadını da sarstı. Jakobs çok iyi oynadı, özellikle Lang topu ayağına aldığında aklı ile hareket etti, etkili paslar ve ortalar yaptı.

"EN AKILLI OYNAYAN LEMINA'YDI"

Liverpool pahalı ve kaliteli bir takım. G.Saraylı oyuncular hep ciddi oldu. Zaman zaman dikkat sorunu yaşasalar da rakibe pozisyon vermediler. İlk yarıda Osimhen önüne düşen topa etkili vuramadı, bir kafa vuruşunda köşeye topu bırakamadı. Ama Lemina'nın golünde kale içine düşen topa Osimhen kafayı vurdu. G.Saray'ın en akıllı oynayan oyuncusu Lemina'ydı.

"TELAŞ YAPMAZ SAKİN KALIRSA..."

Yorulana kadar müthiş toplar kaptı, hücuma destek verdi, pas oyununa katkı sağladı. Torreira her zamanki gibi enerji santrali olarak en çok koşan, mücadele eden oyuncu oldu. Kaleci Uğurcan da kritik kurtarışlara imza attı. Rövanş kolay olmayacak. Sanchez de yok! G.Saraylı oyuncularda Liverpool'un röntgeni var. Telaş yapmazlar sakin kalırlar, yardımlaşmayı öne çıkarırlarsa çeyrek final biletini alırlar.

BÜLENT TİMURLENK: Muhteşem zafer

Yıllarca şunu gördük; bizim takımlarımız maça iyi başladıklarında rakip bir kez gelir, golü bulur… Dün çok şükür ki senaryo tersine döndü. Liverpool müthiş bir ön alan presiyle başlarken ilk 10 dakikada pas hatalarıyla kroke olan Galatasaray'ı Lang'ın kazandırdığı korner uyandırdı. Osimhen atmasa da bu kez asist… Ve Lemina'nın kafası.

"LIVERPOOL'U NE KADAR BOZDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Okan Buruk, muhtemelen Gakpo'yu karşılaması için Singo'ya sağ bekte şans verirken Arne Slot, bu oyuncuyu kulübede oturtup, Ekitike ile gezgin oynayan Wirtz'e şans verdi. İlk yarıda 8 pas arası Galatasaray'ın Liverpool'u ne kadar bozduğunun göstergesi. Ama bir ismi ön plana çıkartacaksak bu kesinlikle Uğurcan… 90 dakikada net 5 gol fırsatına kalesini kapatırken bir kez daha çok büyük kaleci olduğunu gösterdi.

"BİRAZ GEÇ KALDI"

Maçın kilidi orta sahayı yitirmemekti. Mac Allister, Gravenberch ve Szoboszlai üçlüsüne karşı hiç düşmediler. Jakobs kanadında Salah'ı yedi bitirdi. Sara, Lang'a vermediği, ardından veremediği iki topla tabelanın 1-0 kalmasında etkili kaldı! Derbinin sonrasında sona yaklaşırken yorgunluk olacaktı… Buruk'un biraz da geç kaldığını söylemek lazım. Ancak yine derbide olduğu gibi sırasıyla orta sahadaki üç adamını oyundan aldı. Ama bu kez girenler diriydiler ve maçın havası başkaydı.

"ÇOK BÜYÜK İŞ"

İspanyol hakem, VAR'dakilerle birlikte muhteşem maç yönetti. Premier Lig'in son şampiyonunu İstanbul'da kalesinde hiç gol görmeden iki maçta da mağlup etmek çok ama çok büyük iş. İş bitmedi elbette. Galibiyet kadar önemli olan 7 oyuncu sınırdayken sadece Davinson'un cezalı olması. Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray.

MUSTAFA ÇULCU: Gole yazık oldu

Galatasaray ilk dakikalarda Liverpool'un ön alan baskısını kırdıktan sonra sistemsel oyununu sahaya yansıttı. Kornerden Lemina ile bulduğu gol oyunda öz güveni ve psikolojik üstünlüğü getirdi. Avrupa maçlarını bir başka oynayan Galatasaray son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa farklı skor yakalaması işten bile değildi. Tarih tekerrür etti. Tebrikler Galatasaray, yine yeni bir tarih yazdın. Hakem Gil Manzano 42 yaşında. İspanyol hakemin basit temaslara çaldığı bazı fauller maçın kalitesine yakışmadı.

"BARIŞ COĞRAFİ OFSAYT AMA..."

Ters diyagonal koşma takıntısı yüzünden oyunun içinde kalıyor. Sara-Konate pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 45+2'de Gomez topla oynayan ama Salah ofsaytta ve önünde Lang'a temas edince aktif oldu. 1 no'lu yardımcı hakem derslik yorum yaptı, 'ofsayt' dedi. Aynı yardımcı 62'de Osimhen'in golünde önce tereddüt etti, sonra ofsayt kaldırdı. Pozisyonda Barış coğrafi ofsayt ama aradan çıkan Lang değil, golü atan Osimhen de değil.

"VAR DA DESTEKLEDİ"

Burada tek konu şu; Barış pozisyona hareketlenirken Robertson'a bir teması var. Topun gidiş yönü, diğer oyunculara olan mesafe ve Robertson'a uzaklığı var. Lakin 'Barış'ın bu teması ile Robertson oyundan düşüyor' yorumu yapan yardımcıyı VAR da destekledi. Gol iptal, oyun ofsayt ile başladı.

"DERSLİK BİR POZİSYON"

Coğrafi ofsaytta bulunan oyuncuların oyuna veya rakibe müdahalesi ile aktif olmaları anlamında UEFA yorumlarına örnek derslik bir pozisyon. Benim yorumum, golün verilmesi yönünde... 70'te Liverpool'un attığı golde yaşanan karambolde top Konate'nin sağ kol-dirseğinden gidiyor, gol iptali doğru.