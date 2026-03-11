Trend
Galeri
Trend Spor
Galatasaray'ın tarihi Liverpool zaferine övgü dolu sözler: "Tüm Türkiye bu gururu yaşamalı"
Galatasaray'ın tarihi Liverpool zaferine övgü dolu sözler: "Tüm Türkiye bu gururu yaşamalı"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İngiliz takımı Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve rövanşa avantajlı gidecek. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, usta kalemler Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu Cimbom'un dev zaferini değerlendirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 07:09