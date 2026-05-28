Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Mertens'in boşluğunu bir senedir dolduramayan Galatasaray, önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva, ilk olarak gündeme geldi ancak 3 yıl için 50 milyon Euro talep etmesi Aslan'ı transferde başka arayışlara itti. Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun, yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazıldı. Frankfurt'un 40-45 milyon Euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. 10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, A Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı-kırmızılı takımı boş geçmemiş ve sezonu 10 gol-6 asistle tamamlamıştı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun'u çok beğeniyor ve transferin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. 2005 doğumlu milli oyuncu için bonservis pazarlığı başlayacak. CAN UZUN KİMDİR? Yaş: 20 | Boy: 1.86 | Doğum yeri: Regensburg | Uyruk: Türkiye| Mevki: On numara, sol kanat | Ayak: Sağ | Kontrat: 30 Haziran 2029 | Piyasa değeri: 45 milyon Euro