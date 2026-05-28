Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Yeni sezonda kadrosuna 10 numara takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da planlar değişti. Sarı-kırmızılı takım, milli oyuncu Can Uzun için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 28.05.2026 07:10
Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Mertens'in boşluğunu bir senedir dolduramayan Galatasaray, önceliği 10 numara takviyesine verdi.

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva, ilk olarak gündeme geldi ancak 3 yıl için 50 milyon Euro talep etmesi Aslan'ı transferde başka arayışlara itti.

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun, yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazıldı.

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Frankfurt'un 40-45 milyon Euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, A Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı-kırmızılı takımı boş geçmemiş ve sezonu 10 gol-6 asistle tamamlamıştı.

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun'u çok beğeniyor ve transferin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. 2005 doğumlu milli oyuncu için bonservis pazarlığı başlayacak.

Galatasaray’ın transfer planı değişti! 45 milyon euroya ‘Can’lanacak...

CAN UZUN KİMDİR?

Yaş: 20 | Boy: 1.86 | Doğum yeri: Regensburg | Uyruk: Türkiye| Mevki: On numara, sol kanat | Ayak: Sağ | Kontrat: 30 Haziran 2029 | Piyasa değeri: 45 milyon Euro

#CAN UZUN #GALATASARAY #10 NUMARA