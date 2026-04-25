Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın yeni kalecisi Süper Lig’den! Günay Güvenç yerine…

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Aslan'ın Günay Güvenç'in yerine kadrosuna katmak istediği isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 17:52
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-kırmızılıların, Uğurcan Çakır'ın arkasına bir kaleci takviyesinde bulunmayı planladığı öğrenildi.

Günay Güvenç'in yerine düşünülen isim dikkat çekti.

DENİZ ERTAŞ LİSTEDE

Transfermarkt'ın haberine göre; Galatasaray'ın Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş ile ilgilendiği belirtildi.

21 yaşındaki eldivenin, Galatasaray'a imza atabileceği aktarıldı.

Konyaspor ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Deniz Ertaş'ın transferinin makul bir ücrete tamamlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

15 MAÇA ÇIKTI

Deniz Ertaş, bu sezon Konyaspor'da 15 maça çıktı ve 5'inde kalesine gole kapattı.

21 yaşındaki eldivenin, Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Genç file bekçisinin güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Altınordu altyapısında futbola başlayan Deniz Ertaş daha sonra Bursaspor altyapısı ve Konyaspor'da oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GÜNAY GÜVENÇ #GALATASARAY #SÜPER LİG #DENİZ ERTAŞ #TRANSFER