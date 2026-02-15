Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang’a talip çıktı! Şampiyonlar Ligi planı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı kanat oyuncusuna, Avrupa'dan 2 takımın talip olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın Noa Lang ile ilgili Şampiyonlar Ligi planının belli olduğu iddia edildi. JUVENTUS MAÇINDA İLK 11'DE Galatasaray'da Noa Lang'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Juventus maçına ilk 11'de başlamasının beklendiği öğrenildi. Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman'ın Noa Lang'ı takip ettiği belirtildi. Erwin Koeman'ın Eyüpspor maçını tribünden takip ettiği vurgulandı. NOTTINGHAM TALİP OLDU İtalyan basınından IL Gazzettino'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın bonservisi Napoli'de bulunan Noa Lang'a talip olduğu belirtildi. Nottingham Forest'ın yanı sıra Atalanta'nın da Noa Lang'la ilgilendiği kaydedildi. 1 ASİST ÜRETTİ 26 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'da 3 maçta şans buldu ve 1 asist üretti. Galatasaray, Noa Lang'ın sezon sonuna kadar kiralanması için Napoli'ye 2 milyon euro ödendiğini KAP'a bildirmişti. Noa Lang'ın sezon sonuna kadar 1 milyon 750 bin euroluk garanti ücret alacağı belirtilmişti. OPSİYONU BULUNUYOR Noa Lang için Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmada zorunlu olmayan satın alma opsiyonu maddesi yer aldığı aktarılmıştı.