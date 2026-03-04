Galatasaray’ın yıldızı açıkladı! “Ayrılmak istemiyorum”

"SONUNA KADAR SAVUNUYORUM"

Liverpool maçına sadece "bakalım ne olacak" diye gitmiyoruz. Mücadele etmek ve hayal kurmaya devam etmek istiyoruz. Çok istekliyiz ve Liverpool'a karşı mücadele edebilecek güçlü bir kadroya sahip olduğumuzun da farkındayız. Beni burada çok iyi görüyorlar ve kulüpten ayrılmamı istemiyorlar. Taraftarlar da bana karşı çok sevgi dolu. Ben de bu renkleri sonuna kadar savunuyorum. Ben dört yıldır burada olduğum için çok mutluyum. İki yıl daha sözleşmem var. Memnunum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz."