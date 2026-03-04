Galatasaray’ın yıldızı açıkladı! “Ayrılmak istemiyorum”

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, El Espectador'a geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Torreira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Beni seven yerde oynuyorum ve bugün beni seven ve bana oynama özgürlüğü veren kulüp Galatasaray. Buradan ayrılmak istemiyorum, tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Uruguay'a taşınmak istiyorum. Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum. Boca'da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca'dan kimse beni aramadı. Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum. Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum. Bielsa ile hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum. Flavio Perchman (Nacional Başkan Yardımcısı) ile bir konuşma yaptım. Bana güvenmek istediğini söyledi ama ben dürüst davrandım ve Uruguay'a geri dönmeyi düşünmediğimi söyledim. Galatasaray'da kendimi çok önemli hissediyorum. Son yıllarda Galatasaray için çok önemli şeyler başardığımızı düşünüyorum. Önemli kupalar kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasındayız. Tarih yazmak için çok istekliyiz! Daha önce Liverpool'u da yendik, geçen yıl Tottenham'ı da yendik. Büyük maçlar oynadık ve hayal kurmaya devam etmek istiyoruz. 'SONUNA KADAR SAVUNUYORUM' Liverpool maçına sadece 'bakalım ne olacak' diye gitmiyoruz. Mücadele etmek ve hayal kurmaya devam etmek istiyoruz. Çok istekliyiz ve Liverpool'a karşı mücadele edebilecek güçlü bir kadroya sahip olduğumuzun da farkındayız. Beni burada çok iyi görüyorlar ve kulüpten ayrılmamı istemiyorlar. Taraftarlar da bana karşı çok sevgi dolu. Ben de bu renkleri sonuna kadar savunuyorum. Ben dört yıldır burada olduğum için çok mutluyum. İki yıl daha sözleşmem var. Memnunum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.'