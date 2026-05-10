Galatasaray'ın yıldızı için Beşiktaş iddiası! Görüşmeler başladı

Galatasaray’ın yıldızı için Beşiktaş iddiası! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcunun menajeri ile görüştüğü öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 19:32
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

Türkiye Kupası'nın şampiyonuna göre; Avrupa kupalarındaki geleceği netleşecek olan Beşiktaş için çarpıcı bir iddia geldi.

Siyah-beyazlıların, Galatasaray forması giyen yıldızı radarına aldığı öne sürüldü.

NOA LANG İDDİASI

İtalyan basınından IL Mattino'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Noa Lang ile ilgilendiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Noa Lang'ın menajeriyle görüşmelere başladığı vurgulandı.

Galatasaray'ın Noa Lang'ın sözleşmesinde yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesini kullanması beklenmiyor.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da 18 maçta forma giydi ve 2 gol ile 3 asist üretti.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Noa Lang'ın Napoli ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Hollanda Milli Takımı'nda 15 kez şans bulan Noa Lang, rakip fileleri 3 defa havalandırdı.

Galatasaray, Noa Lang'ın kiralanması için Napoli'ye devre arasında 2 milyon euro ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #GALATASARAY #NOA LANG #TRANSFER