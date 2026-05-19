Galatasaray’ın yıldızına Dünya Kupası şoku! Kadroya alınmadı...

Dünya Kupası öncesi milli takımlar, kadrolarını tek tek açıklamaya başladı. Galatasaray'ın yıldızına kötü haber geldi. Başarılı oyuncu, milli takıma davet alamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 07:24
Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kadroları bir bir açıklanmaya başladı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya'nın da 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, açıklanan kadroda kendine yer bulamadı.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu, Brezilya'nın son oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almıştı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson ise Ancelotti tarafından davet alan isimlerden biri oldu.

İşte Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defanslar: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta sahalar: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paqueta

Hücumcular: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior