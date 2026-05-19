Galatasaray’ın yıldızına Dünya Kupası şoku! Kadroya alınmadı...

Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kadroları bir bir açıklanmaya başladı. Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya'nın da 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, açıklanan kadroda kendine yer bulamadı. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu, Brezilya'nın son oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almıştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson ise Ancelotti tarafından davet alan isimlerden biri oldu. İşte Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton Defanslar: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley Orta sahalar: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paqueta Hücumcular: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior