Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası!

Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig kancası!

Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcuya Premier Lig'den talip çıktığı iddia edildi. İngiltere temsilcisinin, tecrübeli oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 17:59
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda çalışmaların hız kazandığı dönemde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusuna, Premier Lig temsilcisinin talip olduğu öne sürüldü.

FULHAM TALİP

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın Premier Lig ekibi Fulham'ın transfer listesine girdiği kaydedildi.

Fulham'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Gabriel Sara'yı yakından takip ettiği ifade edildi.

Gabriel Sara'nın Premier Lig ekibinin scout ekibi tarafından izlendiği vurgulandı.

Brezilyalı futbolcunun, gösterdiği performansla Premier Lig'den başka takımların da radarına girebileceği kaydedildi.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 25 karşılaşmada forma şansı buldu. Brezilyalı orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ile 2 asist üretti.

26 yaşındaki Sambacı futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

18 MİLYON EUROYA GELDİ

Sao Paulo altyapısında yetişen Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynadı. Galatasaray, 2024-2025 sezonu başında Gabriel Sara için 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Gabriel Sara, Galatasaray'da şu ana kadar 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.