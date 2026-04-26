Galatasaray’ın zafer şifresi! Fenerbahçe derbisine Devler Ligi ayarı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda dev derbinin şifresi belli oldu.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 26.04.2026 06:59
4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, 50 bin taraftarının desteğiyle çıkacağı derbide rakibini devirip üst üste 4. zaferini ilan etmeye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Çarşamba akşamı Gençlerbirliği ile kupada karşılaşan Galatasaray, derbiyi düşünerek rotasyona gitti ve elenmeyi göze aldı.

Türkiye Kupası'nda son bölümde süre verilen Victor Osimhen, kendisini denerken Fenerbahçe maçında ilk 11'de başlayacağını gösterdi.

ASLAN'IN TESELLİSİ OSIMHEN

Kupadan elenmeye üzülen Galatasaray'ın tesellisi Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, çalışmalarda çok istekliydi.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada kazanılan Liverpool ve Juventus maçlarındaki oyun planını hazırladı.

Taktik idmanlarda Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen as takımda denendi. Yunus, Noa Lang, İlkay ve İcardi ise hamle oyuncuları olacak.

OKAN BURUK, SANE İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Okan Buruk, Sane ile görüşme yaparak Alman yıldızı maça, "Yaratıcı ayaklarına çok ihtiyacımız olacak" sözleriyle motive etti.

Oyuncular kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı ve derbinin parolası 'sakinlik' olarak belirlendi.

Derbide özel kampa girmeyen sarı-kırmızılılar, bugün öğlene doğru Kemerburgaz'da toplanma kararı aldı.

DURSUN ÖZBEK MORAL VERDİ

Başkan Dursun Özbek, tesise sık sık gelerek takıma moral verdi.

Dursun Özbek, 26. şampiyonluk için kenetlenen oyuncuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'a da destek verdi.

