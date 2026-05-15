Galatasaraylı futbolculardan Avrupa mesajı! ’Yetmez bize bu kupa’

Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir bayrak açtı. Cimbom'un yıldızları üst üste dördüncü şampiyonluğun ardından Avrupa mesajı gönderdi.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 19:36 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 19:37
Süper Lig'de peş peşe dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray şampiyonluğunu kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın elde ettiği şampiyon sonrası sokaklara akın etti.

Galatasaray'ın yıldızları şampiyonluk sonrası üstü açık otobüsle taraftarı selamladı.

AVRUPA PANKARTI

Galatasaraylı futbolcular, taraftarı selamlarken dikkat çeken bir bayrak açtı.

Galatasaray takım otobüsünün önüne, "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazılı bayrak asıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuların şehir turuna büyük ilgi gösterdi.

Cimbom'un yıldızları, şampiyonluk turu sırasında yapılan tezahüratlara eşlik etti.

Taksim'den başlayan ve Rams Park'ta sona eren otobüs turunda binlerce taraftar kutlamalarda yer aldı.

FENERBAHÇE ATKISI GÖSTERİLDİ

Galatasaray takım otobüsünün Şişli'den geçtiği sırada bir evin balkonundan Fenerbahçe atkıları açıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi o taraftarlara dönerek 4 işaretinde bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ #SÜPER LİG