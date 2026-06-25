Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

Almanya, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ekvador ile kozlarını paylaştı. Almanya'da Leroy Sane, Ekvador karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, Almanya'yı Ekvador karşısında henüz maçın 2. dakikasında öne geçiren golü kaydetti. İLK GOL SEVİNCİ Florian Wirtz'in asistinde ağları havalandıran Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. 92 YIL SONRA EN HIZLI GOL Almanya'da 2. dakikada gol sevinci yaşayan Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde attığı en erken ikinci golü kaydetme başarısı gösterdi. Almanya'nın 1934 Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçta 1. dakikada gol atan Ernest Lehner'in ardından Leroy Sane adını tarihe yazdırdı. DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, Ekvador maçıyla birlikte Dünya Kupası arenasında toplamda 5. kez süre aldı.