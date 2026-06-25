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Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında Almanya ile Ekvador'un karşı karşıya geldiği maçta Leroy Sane tarihe geçme başarısı gösterdi.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 23:43
Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

Almanya, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Ekvador ile kozlarını paylaştı.

Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

Almanya'da Leroy Sane, Ekvador karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, Almanya'yı Ekvador karşısında henüz maçın 2. dakikasında öne geçiren golü kaydetti.

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Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

İLK GOL SEVİNCİ

Florian Wirtz'in asistinde ağları havalandıran Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

92 YIL SONRA EN HIZLI GOL

Almanya'da 2. dakikada gol sevinci yaşayan Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde attığı en erken ikinci golü kaydetme başarısı gösterdi.

Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

Almanya'nın 1934 Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçta 1. dakikada gol atan Ernest Lehner'in ardından Leroy Sane adını tarihe yazdırdı.

Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK

Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaraylı Leroy Sane, Dünya Kupası tarihine geçti! 92 yıl sonra bir ilk

Yıldız futbolcu, Ekvador maçıyla birlikte Dünya Kupası arenasında toplamda 5. kez süre aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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