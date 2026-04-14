Gana’daki silahlı saldırıda bir futbolcu öldü! Arkadaşları ormana kaçtı

Gana Süper Ligi ekiplerinden Berekum Chelsea akıl almaz bir olayla sarsıldı. Takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırıda bir futbolcu öldürüldü.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 00:55
Gana Süper Ligi ekiplerinden Berekum Chelsea, Samartex ile oynadığı maçtan sonra inanılmaz bir trajedi yaşadı.

Berekum Chelsea'nin maçın ardından dönüş yolunda saldırıya uğradığı öğrenildi.

Silahlı saldırganların otobüsün önünü kestiği kaydedildi.

ATEŞ AÇILDI

Berekum Chelsea'de takım otobüsünün geri geri kaçmaya hazırlandığı sırada saldırganlar tarafından ateş açıldığı ve Dominic Frimpong'un vurulduğu kaydedildi.

Dominic Frimpong'un gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Gana basınında yer alan haberlere göre; Bazı oyuncular ve teknik heyetin korunmak için ormana kaçtığı ve hala kayıp olduğu vurgulandı.

GANA FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Gana Futbol Federasyonu, Berekum Chelsea forması giyen Dominic Frimpong'un ölümünü resmen açıkladı ve bir taziye mesajı paylaştı.

Gana Futbol Federasyonu'nun olayla ilgili Gana Polis Teşkilatı ile temasta olduğu kaydedildi.