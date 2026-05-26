Gedson Fernandes kapışması! Süper Lig’e mi dönüyor?

Süper Lig'de uzun yıllar forma giyen Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali doğdu. Dev ekipler, yıldız orta saha için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:04
Daha önce Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını terleten Gedson Fernandes yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre dev ekipler, Portekizli orta saha oyuncusu için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ GAZA BASTI

Transfer düğmesine basan Beşiktaş'ın deneyimli yıldızın yeniden kadroya katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.

Spartak Moskova forması giyen Gedson için temasların başladığı ifade edildi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, yıldız ismin şartlarını öğrenmek adına ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

G.SARAY LİSTESİNE ALDI

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın da listesine aldığı ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Orta saha rotasyonuna takviye yapmak isteyen Cimbom'un da eski yıldızını listesinin üst sıralarına yazdığı iddia edildi.

YENİDEN TRANSFER YARIŞI

Geçtiğimiz yıllarda da Gedson Fernandes için transfer yarışına giren ezeli rakiplerin, önümüzdeki günlerde de aynı senaryoyu yaşayabileceği vurgulandı.

Rusya'da mutsuz olan Gedson için ayrılık planları yaptığı konuşulurken, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

36 MAÇA ÇIKTI

Spartak Moskova ile 36 karşılaşmada sahne alan Portekizli yıldız, 6 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
