Trend Galeri Trend Spor Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuştu. Gökhan İnler, Barış Alper Yılmaz için kendisinin arandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 03.03.2026 20:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 21:27
Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, Juventus'u eleme başarısı gösterdi ve son 16 turu biletini aldı. Galatasaray'ın Juventus'u elemesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın Juventus karşısında turlamasının ardından yaşadıklarını dile getirdi.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

"İTALYA'DA ÇOK KONUŞULDU"

Galatasaray'ın ilk maç performansına dair Gökhan İnler, "İlk maçta Galatasaray sadece kazanmadı, oyunu domine etti. Bu, İtalya'da çok konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Fanatik'e konuşan Gökhan İnler deplasmanda oynanan maça dair, "Juventus gibi bir deplasmanda 3-0 geriye düşerseniz tur tehlikeye girer. O bölümde İtalyan basını 'geri dönüş' senaryosunu yazmaya başlamıştı. Ancak Galatasaray'ın uzatmalarda bulduğu iki gol mental gücünü gösterdi. Büyük takımlar zor anlarda reaksiyon verir" sözlerini dile getirdi.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

"BİRKAÇ ÖNEMLİ SPORTİF DİREKTÖR ARADI"

Galatasaray'ın Juventus maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili Gökhan İnler, "Maçlardan sonra ismini veremeyeceğim birkaç önemli sportif direktör beni aradı. Özellikle Barış Alper'in atletizmi, temposu ve iki yönlü oyunu hakkında bilgi almak istediler" açıklamasını yaptı.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Barış Alper Yılmaz'la ilgili sözlerini sürdüren Gökhan İnler, "Modern futbolda çok yönlü oyuncu altın değerindedir. Juventus eşleşmesinde hem kanatta hem savunma yardımında gösterdiği performans dikkat çekti. İlk maçta enerjisiyle oyunu yukarı taşıdı, rövanşta ise takım zorlanırken mücadeleyi bırakmadı. Bu tip maçlar oyuncunun karakterini gösterir" dedi.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Barış Alper Yılmaz'a transfer döneminde ilgi olacağını vurgulayan Gökhan İnler, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak çok kıymetli. Hele ki Juventus'u eleyerek bunu yapmak ekstra değer katar. Bu vitrin performansları transfer piyasasına yansır. Barış Alper için de yaz döneminde ciddi ilgi olursa şaşırmam" şeklinde konuştu.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

24 GOLE KATKI SAĞLADI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da 37 müsabakada forma şansı buldu. 25 yaşındaki sol kanat, bu süreçte 10 gol ve 14 asist üretti.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.