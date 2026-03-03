Gökhan İnler’den Barış Alper Yılmaz açıklaması! ‘Beni aradılar’

Barış Alper Yılmaz'a transfer döneminde ilgi olacağını vurgulayan Gökhan İnler, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak çok kıymetli. Hele ki Juventus'u eleyerek bunu yapmak ekstra değer katar. Bu vitrin performansları transfer piyasasına yansır. Barış Alper için de yaz döneminde ciddi ilgi olursa şaşırmam" şeklinde konuştu.