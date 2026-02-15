Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 1 maç haricinde noktalandı. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları dikkat çekti. Süper Lig'de en fazla gol atma başarısı gösteren oyuncular belli oldu. İşte Süper Lig gol krallığı yarışında son durum... 17- Sekou Koita | Gençlerbirliği | 6 gol 16- Leroy Sane | Galatasaray | 6 gol 15- Juan Santos | Göztepe | 6 gol 14- Güven Yalçın | Alanyaspor | 6 gol 13- German Onugkha | Kayserispor | 6 gol 12- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 6 gol 11- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 6 gol 10- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol 9- Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol 8- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 9 gol 7- Felipe Augusto | Trabzonspor | 9 gol 6- Marco Asensio | Fenerbahçe | 10 gol 5- Ernest Muçi | Trabzonspor | 10 gol 4- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 13 gol 3- Mauro Icardi | Galatasaray | 13 gol 2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 15 gol 1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 16 gol