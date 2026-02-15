Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 1 maç haricinde noktalandı. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları dikkat çekti. Süper Lig'de en fazla gol atma başarısı gösteren oyuncular belli oldu. İşte Süper Lig gol krallığı yarışında son durum…