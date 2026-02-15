Trend Galeri Trend Spor Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında 22. hafta maçları sonrası liste güncellendi. Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 22:08
Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 1 maç haricinde noktalandı. Oynanan maçlarda futbolcuların bireysel performansları dikkat çekti. Süper Lig'de en fazla gol atma başarısı gösteren oyuncular belli oldu. İşte Süper Lig gol krallığı yarışında son durum…

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

17- Sekou Koita | Gençlerbirliği | 6 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

16- Leroy Sane | Galatasaray | 6 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

15- Juan Santos | Göztepe | 6 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

14- Güven Yalçın | Alanyaspor | 6 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

13- German Onugkha | Kayserispor | 6 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

12- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 6 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

11- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 6 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

10- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

9- Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

8- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 9 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

7- Felipe Augusto | Trabzonspor | 9 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

6- Marco Asensio | Fenerbahçe | 10 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

5- Ernest Muçi | Trabzonspor | 10 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

4- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 13 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

3- Mauro Icardi | Galatasaray | 13 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 15 gol

Gol krallığı yarışı alev aldı! İşte Süper Lig’in lideri

1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 16 gol