Güncel 12 Mayıs 2026 Salı Maç Programı || Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

12 Mayıs 2026 Salı fikstürü futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Günün erken saatlerinde araştırılmaya başlanan "Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları bugüne ait maç programının açıklanması ile yanıtını buldu. Özellikle Avrupa liglerinde ve Suudi Arabistan'daki kritik mücadeleler ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 10:12
Açıklanan maç programları spor tutkunlarının gündeminde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. 12 Mayıs Salı maç programı içerisinde Pro Lig ve La Liga'da yaşanacak rekabetler ön plana çıktı. Böylece futbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçlar izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

LA LİGA

  • 20:00 Celta Vigo - Levante (S Sport Plus)
  • 21:00 Real Betis - Elche (S Sport Plus)
  • 22:30 Osasuna - Atletico Madrid (S Sport Plus )

PRO LİG

  • 21:00 Al-Nassr - Al-Hilal (TRT Spor, S Sport Plus)

DİĞER MAÇLAR

  • 21:45 Dunfermline - Partick Thistle (S Sport Plus, S Sport Plus)
  • 22:00 Southampton - Middlesbrugh (EXXEN)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör