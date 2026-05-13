MAÇ PROGRAMI 13 Mayıs 2026 Çarşamba || Bugün hangi maçlar oynanacak? Türkiye Kupası'nda heyecan!

Futbolseverler "Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Böylece 13 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait maç programı ön plana çıktı. Bugünün programında özellikle Türkiye Kupası'nda ve Avrupa liglerinde heyecanla beklenen rekabetler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 10:56
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü maç programı, spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek kritik mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Yerel ve Avrupa liglerinde birbirinden önemli maçlar oynanacak ve sahalarda büyük bir rekabet yaşanacak. Taraftarlar için yoğun bir fikstürün bulunduğu günde, özellikle Gençlerbirliği – Trabzonspor mücadelesi öne çıktı.

TÜRKİYE KUPASI

  • 20:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (ATV )

PREMİER LİG

  • 22:00 Manchester City - Crystal Palace (BeIN Sports 3)

LA LİGA

  • 20:00 Espanyol - Athletic Bilbao (S Sport)
  • 20:00 Villarreal - Sevilla (S Sport Plus)
  • 22:30 Alaves - Barcelona (S Sport 2)
  • 22:30 Getafe - Mallorca (Sport Plus)

LİGUE 1

  • 22:00 Lens - PSG (BeIN Sports 4)

SERİE A

  • 22:00 Lazio -Inter (TRT Spor)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör