Bugün kimin maçı var, hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? 21 Mayıs 2026 Perşembe Maç Programı Açıklandı!

Sporseverlerin merakla takip ettiği "Bugün maç var mı, nereden izlenir?" gibi sorular yine saha gündeminde. Günün maç programı netleşirken 21 Mayıs Perşembe tarihinde oynanacak rekabetler ön plana çıktı. İşte özellikle futbol taraftarının heyecanla beklediği takımlar ve maçlara dair detaylar…

Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 11:48
21 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programı belli oldu. Özellikle yabancı liglerdeki karşılaşmalar, futbolseverlerin bugünkü gündeminde yer alacak. Böylece gerçekleştirilecek uluslararası maçlarının yayın saatleri ve yayınlanacağı kanallar da netlik kazandı.

ALMANYA - BUNDESLİGA

  • 21:30 Wolfsburg - Paderborn (S Sport Plus / Tivibu Spor 1)

HOLLANDA - EREDİVİSİE

  • 19:45 Ajax - Groningen (Tivibu Spor 2)
  • 22:00 Utrecht - Heerenveen (Tivibu Spor 3)

SUUDİ ARABİSTAN - SAUDİ PRO LİG

  • 21:00 Al-Nassr - Damac FC (S Sport Plus, TRT Spor)
  • 21:00 Al Fayha - Al Hilal Riyadh (Tabii, S Sport Plus)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör