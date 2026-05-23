BUGÜNKÜ FİKSTÜR | 23 Mayıs 2026 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler şimdiden bugünün maç programını merak etmeye başladı. 23 Mayıs 2026 Cumartesi gününe ait maç programı, futbolseverlere keyif dolu anlar yaşatacak. Serie A'dan, La Liga'ya kadar kritik mücadelelere sahne olacak bugünkü fikstürde özellikle Hull City'nin rekabeti heyecanla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 09:47
Futbolseverler için hafta sonunun ilk günü heyecan dolu karşılaşmalarla başlıyor. Championship final maçı olan Hull City – Middlesbrough, günün en çok merak edilen mücadelesi olarak öne çıkıyor. Futbol tutkunları için kaçırılmayacak 23 Mayıs 2026 Cumartesi programı, farklı liglerden maçları aynı gün içinde takip etme fırsatı sunuyor.

CHAMPİONSHİP FİNAL

  • 17:30 Hull City – Middlesbrough (TV8)

SERİE A

  • 19:00 Bologna - Inter (S Sport 2 )
  • 21:45 Lazio - Pisa (S Sport 2 )

LA LİGA

  • 22:00 Real Madrid - Athletic Bilbao (S Sport Plus)
  • 22:00 Valencia – Barcelona (S Sport Plus)

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

  • 19:00 Barcelona - Lyon (TRT Spor)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör