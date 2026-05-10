GÜNÜN MAÇLARI 10 MAYIS 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde liglerin sonuna geldik. Futbolseverler son maçları yakından takip ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:00
10 Mayıs 2026 Pazar günü futbol dünyasında yoğun bir maç trafiği yaşanıyor. Futbolseverler bugün oynanacak olan maçları yakından takip ediyor. İşte günün maçları;

PREMİER LİG

16:00 | Nottingham Forest – Newcastle United

16:00 | Burnley – Aston Villa

16:00 | Crystal Palace – Everton

18:30 | West Ham United – Arsenal

LALİGA

15:00 | Mallorca – Villarreal

17:15 | Athletic Bilbao – Valencia

19:30 | Real Oviedo – Getafe

22:00 | Barcelona – Real Madrid

SERİE A

13:30 | Hellas Verona – Como

16:00 | Cremonese – Pisa

16:00 | Fiorentina – Genoa

19:00 | Parma – Roma

21:45 | Milan – Atalanta

LİGUE 1

22:00 | Toulouse – Lyon

22:00 | Rennes – Paris FC

22:00 | Auxerre – Nice

22:0 | Monaco – Lille

22:00 | Metz – Lorient

22:00 | Angers – RC Strasbourg

22:00 | Le Havre – Marsilya

22:00 | PSG – Brest

BUNDESLİGA

16:30 | Hamburg – Freiburg

18:30 | Köln – Heidenheim

20:30 | Mainz 05 – Union Berlin

