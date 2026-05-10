GÜNÜN MAÇLARI 10 MAYIS 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Mayıs 2026 Pazar günü futbol dünyasında yoğun bir maç trafiği yaşanıyor. Futbolseverler bugün oynanacak olan maçları yakından takip ediyor. İşte günün maçları; PREMİER LİG 16:00 | Nottingham Forest – Newcastle United 16:00 | Burnley – Aston Villa 16:00 | Crystal Palace – Everton 18:30 | West Ham United – Arsenal LALİGA 15:00 | Mallorca – Villarreal 17:15 | Athletic Bilbao – Valencia 19:30 | Real Oviedo – Getafe 22:00 | Barcelona – Real Madrid SERİE A 13:30 | Hellas Verona – Como 16:00 | Cremonese – Pisa 16:00 | Fiorentina – Genoa 19:00 | Parma – Roma 21:45 | Milan – Atalanta LİGUE 1 22:00 | Toulouse – Lyon 22:00 | Rennes – Paris FC 22:00 | Auxerre – Nice 22:0 | Monaco – Lille 22:00 | Metz – Lorient 22:00 | Angers – RC Strasbourg 22:00 | Le Havre – Marsilya 22:00 | PSG – Brest BUNDESLİGA 16:30 | Hamburg – Freiburg 18:30 | Köln – Heidenheim 20:30 | Mainz 05 – Union Berlin