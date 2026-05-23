Trend Galeri Trend Spor GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 MAYIS 2026 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 MAYIS 2026 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

Futbolseverler şimdiden bugünün maç programını merak etmeye başladı. 23 Mayıs 2026 Cumartesi gününe ait maç programı, futbolseverlere keyif dolu anlar yaşatacak. Serie A'dan, La Liga'ya kadar kritik mücadelelere sahne olacak bugünkü fikstürde özellikle Hull City'nin rekabeti heyecanla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 13:44
GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 MAYIS 2026 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

Futbolseverler için hafta sonunun ilk günü heyecan dolu karşılaşmalarla başlıyor. Championship final maçı olan Hull City – Middlesbrough, günün en çok merak edilen mücadelesi olarak öne çıkıyor. Futbol tutkunları için kaçırılmayacak 23 Mayıs 2026 Cumartesi programı, farklı liglerden maçları aynı gün içinde takip etme fırsatı sunuyor.

GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 MAYIS 2026 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

CHAMPİONSHİP FİNAL

  • 17:30 Hull City – Middlesbrough (TV8)

GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 MAYIS 2026 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

SERİE A

  • 19:00 Bologna - Inter (S Sport 2 )
  • 21:45 Lazio - Pisa (S Sport 2 )

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 MAYIS 2026 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

LA LİGA

  • 22:00 Real Madrid - Athletic Bilbao (S Sport Plus)
  • 22:00 Valencia – Barcelona (S Sport Plus)

GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 MAYIS 2026 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

  • 19:00 Barcelona - Lyon (TRT Spor)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör