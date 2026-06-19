Trend
Galeri
Trend Spor
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. Aykut Kocaman isminin ağırlıklı anıldığı dönemde İsmail Kartal'ın açıklanması bazı taraftarları şaşırttı. SABAH SPOR yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de yeni teknik direktör sürecini değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 23:25
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 05:57