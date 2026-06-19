Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Camianın İsmail Kartal tercihine bakışı nasıl? Özlenen şampiyonluk için Kartal bu kez neyi farklı yapmalı?

Oğuz Çetin kaldığına göre, kısa ve uzun vadeli planlama aynen devam ediyor. Kartal da bunu en iyi bilen ve isteyenlerden. Son sezonunda 99 gol, 99 puan, 2.6 puan ve 2.8 gol ortalaması ile oynattı takımı. Yani; dikine ve baskılı oyun istedi ve yaptırdı.