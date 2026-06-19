Trend Galeri Trend Spor Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. Aykut Kocaman isminin ağırlıklı anıldığı dönemde İsmail Kartal'ın açıklanması bazı taraftarları şaşırttı. SABAH SPOR yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de yeni teknik direktör sürecini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 23:25 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 05:57
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile anlaşma sağlandı. SABAH SPOR yazarlarından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın imza sürecinin perde arkasında yaşananları anlattı.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

İsmail Kartal 4. kez göreve geldi! Perde arkasında neler yaşandı?

Seçim öncesinde Aziz Yıldırım'ın çizdiği profilde İsmail Kartal da vardı. Ülkeyi, F.Bahçe'yi tanıyan; uyum sorunu çekmeyecek bir isimdi verilen tarif.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

"ZATEN ADAYLAR ARASINDAYDI"

Dört isim sayılıyordu; Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Jesus ve Montella. Bu taraftan baktığınızda İsmail Kartal zaten adaylar arasındaydı ve açıklanması Yıldırım'ın açıklamalarına ters düşmüyor.

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Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken rota neden değişti?

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman iki aydır çalışıyorlar. Eksikleri, transfer edilecek oyuncu karakterlerini, kimin gidip–kalacağını, oyun sistemini, taraftarı nasıl arkalarına çekeceklerini en ufak detaya kadar konuştular, Aziz Yıldırım'a da kabul ettirdiler.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

"AYKUT KOCAMAN KULÜPTEYDİ"

Pazartesi günü Aykut Hoca, kulüpteydi. Son detaylar ve görevlendirmeler üzerine görüşmeler yapıldı. Bu noktada ekibinde yer alacak birkaç isim ile ilgili anlaşmazlık çıktığını duydum.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Kocaman ekibinden ve kiminle çalışacağından taviz vermeyince, ipler koptu. Aziz Yıldırım aylardır süren gelişmeleri bir kenara atıp, bir günde İsmail Kartal ile anlaştı. Bilgimiz böyle.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Camianın İsmail Kartal tercihine bakışı nasıl? Özlenen şampiyonluk için Kartal bu kez neyi farklı yapmalı?

Oğuz Çetin kaldığına göre, kısa ve uzun vadeli planlama aynen devam ediyor. Kartal da bunu en iyi bilen ve isteyenlerden. Son sezonunda 99 gol, 99 puan, 2.6 puan ve 2.8 gol ortalaması ile oynattı takımı. Yani; dikine ve baskılı oyun istedi ve yaptırdı.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Şimdi de strateji farklı olmayacaktır. İyi takım var ve destekleyecek transfer planlamasını yapacaktır. Üstelik bu kez karşısında 3 sene önceki gibi standartsız düdükler çalan hakemler de olmayacak. Analiz ve karar bölümlerindeki doğruluk oranı da bu tecrübeleriyle yükselecektir.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

"SAHA BÖLÜMÜ EN KOLAYI"

Kartal, "PSG, B.Münih, Barcelona, Arsenal, M.City" futbolunun benzerini son döneminde oynattığını söyledi. Yeni planlarını anlattı. Siz oyun stilinin nasıl olmasını bekliyorsunuz?

İşin saha bölümü İsmail Hoca için en kolayı. Ne oynatması gerektiğini, oyuncularından ne isteyeceğini biliyor. Sezonu bitirdiğinde Ferdi, Osayi, İsmail, Szymanski ve İrfan büyük piyasa değerine ulaşmıştı. Futbolcuları bu kadar görünür yapan da, ofansif oyunu talep etmesi ve oyuncuların sorumluluk almasını sağlamasıydı.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’de İsmail Kartal anlaşmasının perde arkasını anlattı! ‘Aykut Kocaman kulüpteydi’

Fakat Türkiye'de, taraftarı, yönetimi, hakemleri ve medyayı da yönetmek zorundasınız. Kocaman bu bölümde daha etkili olurdu. Oğuz Çetin ve yönetimden alacağı destek, Kartal'ın iletişim eksiğini kapatır mı, bunu göreceğiz.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #AYKUT KOCAMAN #FENERBAHÇE #GÜRCAN BİLGİÇ #SABAH SPOR #AZİZ YILDIRIM