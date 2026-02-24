Trend Galeri Trend Spor Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin iki yıldızını eleştirdi: "Nasıl güveneceksin bu oyunculara..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın yenildiği haftada sarı-lacivertliler, büyük bir fırsatı tepti. SABAH Spor'un usta yazarı Gürcan Bilgiç, maçın ardından iki futbolcuya eleştirilerde bulundu. İşte yazının detayları...

Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 09:51
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı.

Sarı-lacivertliler, 90+5.dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçse de konuk ekip 90+11'de eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

53 puana yükselen Kanarya, şampiyonluk yolundaki Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada büyük bir fırsatı tepti.

Fenerbahçe'de kaybedilen puanın yanı sıra birçok da oyuncu sakatlandı. Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 25'inci dakikada sakatlandı ve devam edemedi. 27'nci dakikada Çağlar'ın yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.

Jayden Oosterwolde ise 38'inci dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Oosterwolde'nin maça devam edememesinin ardından 40'ıncı dakikada N'Golo Kante oyuna girdi.

GÜRCAN BİLGİÇ'TEN ÇARPICI SÖZLER

SABAH Spor'un usta kalemi Gürcan Bilgiç, mücadelenin ardından çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sarsaklığın (!) zirvesindeydi

Maçı anlatmaya "Vay arkadaş" diyerek başlamak lazım. Sezonun maçına çıkan, Galatasaray'ı yakalamanın eşiğine gelen takım, son dakikalarda ayağa kalktı, son saniyelerde ise devrildi. "Kırılma" maçında, 10 kişi kalmış rakibine topu ikram etmek sadece Fenerbahçe'nin hikâyelerinde yer alan bir ayrıntı.

"DAKİKA SAYMAK NEDİR"

Milyonlarca taraftarın bu kadar transfere, eline gelen fırsatlara rağmen "Acaba" diye bakmalarının nedeni de bu. Sakarlığı ile meşhur defans hattının, tamamen sakatlanıp değişmesi ile birlikte dengenin bozulduğunu söyleyeceklerdir. Doğrudur da. Ama mucizeyi yaratıp, kazanmaya pençeyi taktıktan sonra dakika saymak nedir?

"NASIL İNANDIRSIN ŞAMPİYONLUĞA..."

Öne geçtikleri Başakşehir, Alanya, iki Kasımpaşa ve Göztepe maçlarından puan kaybederek ayrılıyorsa bir takım, üstelik son dakikalarda topu ağlardan alıp; bunu yaşıyorsa, taraftarını nasıl inandırsın şampiyon olacağına.

"Fikstür avantajından" bahsedip, yıpranacak Galatasaray'ın zor deplasmanlarında puan kaybını beklemenin hesabındayken, kendi sahanda.

"MERT MÜLDÜR VE ÇAĞLAR..."

Tedesco'nun çok beğendiği Mert Müldür, üç gün önce arka direkte rakibine kafayı vurduruyor, dün de son saniyede. Çağlar, Skriniar'ın sakatlandığı dönemde arka adalesini tutup, çıkıyor. Nasıl güveneceksin bu oyuncularla yol yürüyeceğine.

"TALISCA KOŞUYA BAKSIN"

"Santrfor almadılar" geyiğini çok dinlersiniz bugün ve sonrasında… Talisca, beraberlik golünü atan Jim Allevinah'ın yaptığı koşuya baksın, kaçırdığı pozisyonlarda.

"FARKI İKİYE İNDİRDİLER"

Eğer iyi tarafından bakılacaksa, Galatasaray'ın yenildiği haftada bir puan kazandılar, farkı ikiye indirdiler. Bunu da düşünsünler.