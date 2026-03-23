Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçe iddiası: 7’de 7 yaparsa şampiyon olur!

SABAH Spor yazarlarından Gürcan Bilgiç, Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Gürcan Bilgiç'in Fenerbahçe ile ilgili iddiası dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.03.2026 07:02
Süper Lig'e verilen milli arada gündemi Gürcan Bilgiç mercek altına aldı. SABAH Spor yazarlarından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son durumunu 3 soruda değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kalan maçlarına bakarsak nasıl bir tablo bekliyorsunuz?

Tedesco sakatlarına kavuşmaya başladı. Talisca geldi, Skriniar ve Semedo yolda. Bunun üstüne Guendouzi ve Kante'nin form tutması eklendi. Milli arada Asensio ile Nene de problemlerini çözmüş olacak.

Milli maç dönüşleri büyük takımlar için hep sorunlu olur. Maçlara iki gün kala toplanıp, derbilere çıkacaklar. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şansı, içeride oynamaları.

Artık mazereti kalmayan, oyuncuları nasıl verimli hale getireceklerini anlayan yönetim ve hoca olduğunu düşünmek istiyorum. Kalan 7 maçı kazanmak, büyük bir psikolojik üstünlük anlamı taşır ve Fenerbahçe'yi şampiyon da yapar.

"OKAN BURUK'UN SİHRİ BOZULDU"

Galatasaray'da Osimhen en az 1 ay yok.. Bu yarışta dengeleri nasıl değiştirir?

Okan Buruk'un bütün sihri bozuldu. Dört senede kurduğu düzen temelinden sarsıldı.

Osimhen, Galatasaray'ı zirvede tutan, önde baskının en önemli ismiydi. Sadece takımı öne taşımıyor, o da top kapıyor, kaos yaratıyor ve gol de atıyor. Duran top organizasyonları bile onun hareketlenmesi üzerine kuruluyordu.

Icardi'yi de gözden çıkarmışlar. Liverpool'da Osimhen sakatlanınca oyuna Icardi'nin yerine Lang giriyorsa, düşündürücü. Hiçbir oyuncu bunu hazmetmez.

Barış Alper'in oynaması muhtemel. Tamamlayıcı oyuncudan, bitirici performansı beklemek zorunda kalacaklar.

"NİSAN AYI SEÇİM KARARI İÇİN KRİTİK"

Fenerbahçe'de seçimin ertelenme ya da iptal edilme durumu var mı?

Bu seçim kararının gereksizliği çok konuşuldu. 1,5 yıl için gelen bir yönetimin altı ay sonra seçime gitmesi, konjonktür içinde değerlendirildiğinde "kaçış rampası" olarak yorumlandı.

Yani; Sadettin Saran işler iyi giderse yönetimini yenileme fırsatı bulacak ve özellikle finansal açıdan daha kuvvetli bir ekip kuracak. Ya da mahkeme ve performans sürecindeki eleştiriler, kulübün finansal gereksinimleri nedeniyle bayrağı devir edecek. Bu nedenle Nisan ayındaki Divan Kurulu toplantısında son nokta konulur.

Saran, taraftarlara "2027'ye kadar buradayım" dese de resmi adaylık açıklamasını yapmadı. Bu durum diğer adayların elini-kolunu bağladı.

Eğer mahkeme sürecinden "hasarsız" çıkarsa, Saran'ın seçimi yapacağını, aday olacağını ve ekibini değiştirerek devam edeceğini düşünüyorum.