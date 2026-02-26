Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçe ve Tedesco sözleri! Karamsarlığın nedenini açıkladı

Tedesco, Avrupa'da tur için 'Neden bir mucize olmasın' dedi. Sizce bir mucize yaşanabilir mi?

Mucizelere inanmak için artık çok büyüdük. Fenerbahçe'nin sakatları olmasa bile oyun gücü ve temposuyla Nottingham ile baş etmesi çok zor. Eğer fark 2 olsaydı daha farklı düşünebilirdik. Atılacak bir gol sonrasında futbolun dinamikleri içinde yeşerecek umuda sarılabilirdik.