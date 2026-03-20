Guti’den Arda Güler sözleri! ‘Bizim hayatlarımız paralel’

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş ve Real Madrid formaları giyen Guti suskunluğunu bozdu. İspanyol basınından AS'a konuşan Guti; Arda Güler ve Real Madrid için çarpıcı ifadeler kullandı. 'SADECE FARKLI DÖNEMLERDE...' Arda Güler'i kendisine benzeten Guti, 'Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde' dedi. Guti, Arda Güler'in klasik bir on numara olduğunu vurguladı ve modern futbolda bu rolün evrildiğini dile getirdi. Arda Güler'in kalitesi sayesinde orta sahada farklı pozisyonlarda forma giyebileceği Guti tarafından belirtildi. 'KENDİNE GÜVENMEYE DEVAM ETMELİ' Arda Güler'in yeteneğine dikkat çeken Guti, 'Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var' şeklinde konuştu. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 44 maçta oynadı. 21 yaşındaki on numara, bu süreçte 4 gol ve 13 asist üretti. Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 21 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 90 milyon euro. BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO ÖDENDİ Real Madrid, 2023-2024 sezonu başında Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Arda Güler, şu ana kadar performansıyla Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk bonus kazandırdı.