Trend
Galeri
Trend Spor
Hafızaları Tazeliyoruz: Süper Lig'de Oynadığına İnanamayacağınız 25 Dünyaca Ünlü Futbolcu
Hafızaları Tazeliyoruz: Süper Lig'de Oynadığına İnanamayacağınız 25 Dünyaca Ünlü Futbolcu
Dünyanın en ünlü takımlarından Süper Lig'e… Kimileri beklentilerin altında kaldı, kimileri ise beklentileri aşarak iz bıraktı. Ancak hepsi bir dönem Anadolu statlarında boy gösterdi. İşte Süper Lig'de forma giydiğini çoğu kişinin unuttuğu 25 dünyaca ünlü isim…
Giriş Tarihi: 05.03.2026 08:38
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 08:39