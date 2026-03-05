Trend Galeri Trend Spor Hafızaları Tazeliyoruz: Süper Lig'de Oynadığına İnanamayacağınız 25 Dünyaca Ünlü Futbolcu

Hafızaları Tazeliyoruz: Süper Lig'de Oynadığına İnanamayacağınız 25 Dünyaca Ünlü Futbolcu

Dünyanın en ünlü takımlarından Süper Lig'e… Kimileri beklentilerin altında kaldı, kimileri ise beklentileri aşarak iz bıraktı. Ancak hepsi bir dönem Anadolu statlarında boy gösterdi. İşte Süper Lig'de forma giydiğini çoğu kişinin unuttuğu 25 dünyaca ünlü isim…

Avrupa sahnelerinin yıldızları bir zamanlar Süper Lig'de ter döktü. Bazıları beklentileri karşılayamazken, bazıları ise unutulmaz performanslarla iz bıraktı. İşte Süper Lig'de forma giyen 25 dünyaca ünlü yıldız…

Samir Nasri

Bir dönem İngiltere'nin tozunu attıran ve kariyeri başarılarla dolu olan Samir Nasri, 2017-2018 senesinde Antalyaspor'a transfer oldu. 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kırmızı-beyazlılara katılan dünyaca ünlü isim çok kısa bir süre forma şansı bulmasına rağmen hafızalara kazındı.

Jérémy Ménez

Antalyaspor'un 2017-2018 yapılanmasında yer alan Jeremy Menez, Türkiye'ye gelirken PSG, Milan Roma ve Monaco gibi dünyaca ünlü takımların formasını giymişti. Yine kısa bir dönem Antalya'da kalan Menez, Süper Lig'de 7 maç oynayabildi.

John Obi Mikel

Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu John Obi Mikel, 2019-2020 senesinde Trabzonspor'a geldi. Chelsea'deki 10 yıllık kariyeri ile futbolseverlerin hafızasına kazınan yıldız isim Trabzonspor'da beklentileri veremedi ve bir yıl sonra ayrıldı. Mikel Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkabildi.

Kevin-Prince Boateng

Kevin-Prince Boateng transferi yine Süper Lig'in sansasyon yaratan isimleri arasında yer aldı. Dünyaca ünlü yıldız 2019-2020 senesinde Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıkan yıldız isim 3 gol 1 asist yaptı.

Gael Clichy

Dünyada sol bek denilince akla gelen isimlerden biri olan Clichy, hem Arsenal hem de Manchester City'de uzun yıllar forma giydi. Yıldız oyuncu 20/21 senesinde bedelsiz olarak Başakşehir'e geldi. Süper Lig'de 87 maça çıkan Clichy, 3 gol 10 asist yaptı.

Robinho

Santos'tan çıkan bir diğer yıldız Robinho. Real Madrid, Manchester City, Milan gibi devlerde uzun yıllar forma giyen yıldız isim, 18/19 senesinde Sivasspor'a geldi. 2 sezonluk performansının ardından ise Başakşehir'e transfer oldu. Yıldız isim Süper Lig'de çıktığı 62 maçta 16 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Emmanuel Adebayor

Süper Lig'e gelen bir diğer dünyaca ünlü yıldız olan Emmanuel Adebayor, ligde oynadığı performans ile de Türk futbolseverlerin kalbine kazındı. 16/17 sezonunda Başakşehir'e gelen yıldız isim, 19/20 sezonunda ise Kayserispor'a transfer oldu. Süper Lig'de 68 maçta forma giyen Adebayor 26 gol ve 7 asist kaydetti.

Stephane Mbia

Rennes, Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda uzun yıllar forma giyen Stephane Mbia, 15/16 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Dünyaca ünlü yıldız burada gösterdiği performans ile 6 milyon Euro karşılığında Çin'e satıldı.

Mario Balotelli

Futbolun yaramaz çocuğu Balotelli, hem oynadığı oyunla hem de saha dışında yaptıklarıyla uzun yıllar boyunca anıldı. Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Balotelli, 21/22 sezonunda Adana Demirspor'a geldi. Süper Lig performansıyla nasıl bir yıldız olduğunu bir kez daha kanıtlayan yıldız isim oynadığı 49 karşılaşmada 25 gol ve 6 asist kaydetti.

Samuel Eto'o

Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi takımlarda forma giyen Eto'o, dünya tarihinin en önemli santraforları arasında yer alıyor. Yıldız oyuncu'nun 15/16 sezonunda Antalyaspor'a gelmesi ise adeta bir bomba etkisi yarattı. 3 sezonluk Antalyaspor kariyerinin ardından Konyaspor'da da forma giyen Eto'o Süper Lig'de oynadığı 89 maçta 50 gol 15 asist yaptı.

Alexander Hleb

Arsenal, Barcelona gibi takımların formasını giymiş bir isim olan Hleb, Süper Lig'de de forma giydi. Belaruslu oyuncu Konyaspor ve Gençlerbirliği formalarını giyerek hem saha içinde hem de saha dışındaki görüntüsüyle büyük iz bırakmıştı.

Darius Vassell

Uzun yıllar Premier Lig devlerinde forma giyen Vassell, 09/10 sezonunda Ankaraspor'a transfer oldu. Yıldız oyuncu 22 maçta 4 gol kaydederken, ertesi sene Championship'e döndü.

Vagner Love

Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Vagner Love, Brezilya, Avrupa ve Rusya'da uzun yıllar istikrarlı bir performans sergilemişti. 16/17 sezonunda Süper Lig'e transfer olan yıldız futbolcu Antalyaspor ile ilk sezonunda 28 maçta 23 gol kaydetti. Ertesi sezon ise yarı dönemde Beşiktaş'a transfer oldu.

Theofanis Gekas

Türkiye'de, Samsunspor, Akhisar, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor formalarını giyen Gekas, gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin takdirini kazandı. Gekas, Süper Lig'de oynadığı 84 maçta 50 gol 13 asist yaptı.

Royston Drenthe

Real Madrid efsanesi olan Drenthe, 14/15 sezonunda Kayseri Erciyesspor forması giydi. Süper Lig'de 11 maça çıkan yıldız isim 3 gol 1 asist yaptı.

Cicinho

Kariyerinde Real Madrid, Roma, Villarreal gibi takımların formasını giyen Brezilyalı sağ bek Cicinho, 2013-14 sezonunun başında Sivasspor'a geldi. Yiğidoların formasını üç sezon boyunca giyen sambacı, 2018 yılında aktif futbol hayatını sonlandırdı.

Scott Carson

Bir dönem İngiliz Milli Takımı'nın as kalecisi olan Scott Carson, 2011-12 sezonun başında transfer olduğu Bursaspor formasını iki sezon boyunca giydi. Carson kariyerini bu yıl sonlandırdı.

Alessio Cerci

Kariyerinde Roma, Atalanta, Fiorentina, Torino, Atletico Madrid gibi takımların formasını giyen İtalyan forvet, 2018-19 sezonunun başında Ankaragücü'ne transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle 16 maça çıkan Cerci, 5 gol kaydetti.

Yoan Patrick Gouffran

Futbola Caen altyapısında başladıktan sonra Bordeaux ve Newcastle United forması giyen Fransız futbolcu, 2017-18 sezonunda Göztepe'ye transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarla çıktığı 53 maçta 2 gol attı.

Sébastien Frey

Kariyerinde Inter, Parma gibi takımların formasını giyen Fransız kaleci 2013-14 sezonunun başında Genoa'dan Bursaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlıların formasını iki sezon giyen Frey, aktif futbolculuk hayatını Bursapor'da noktaladı.

Geremi

Geremi, 1997-98 sezonunun başında Gençlerbirliği'ne geldi. Ankara ekibinin formasını iki yıl giydikten sonra Real Madrid'e transfer olan Geremi, kariyerinin geri kalanında Chelsea, Middlesbrough ve Newcastle United gibi takımların formasını giydi. Geremi 2009 yılında Ankaragücü'ne de transfer olmuş ancak 1 yıl sonra ayrılmıştı.

Asamoah Gyan

Uzun yıllar İngiltere ve İtalya'da forma giyse de futbolseverler onu Dünya Kupası performansları ile hatırlıyor. Asamoah Gyan, 19/20 sezonunda Kayserispor'a transfer oldu. Süper Lig'de yalnızca 26 maç oynayan yıldız isim 5 gol kaydetti.

Arouna Koné

Kariyerinde PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Everton gibi takımların formasını giyen Fildişi Sahilli futbolcu, 2017-18 sezonunun başında ülkemizde Sivasspor'a transfer oldu. Kone Süper Lig'de 121 maça çıkarken 32 gol attı ve 9 asist kaydetti.