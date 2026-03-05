Hafızaları Tazeliyoruz: Süper Lig’de Oynadığına İnanamayacağınız 25 Dünyaca Ünlü Futbolcu

Mario Balotelli

Futbolun yaramaz çocuğu Balotelli, hem oynadığı oyunla hem de saha dışında yaptıklarıyla uzun yıllar boyunca anıldı. Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Balotelli, 21/22 sezonunda Adana Demirspor'a geldi. Süper Lig performansıyla nasıl bir yıldız olduğunu bir kez daha kanıtlayan yıldız isim oynadığı 49 karşılaşmada 25 gol ve 6 asist kaydetti.