Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da gündem oldu! ’Adeta bir bomba patlattı’

Serie A'da Inter, Roma engelini 5-2'lik skorla geçti. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu attığı golle ön plana çıktı. Çizme basını, Roma maçında müthiş golünün yanı sıra asist de yapan Hakan Çalhanoğlu'na geniş yer verdi. Sport Mediaset'te yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun golü manşete taşındı. 'ADETA BİR BOMBA PATLATTI' Milli futbolcunun golü için, 'İlk yarının sonlarına doğru, adeta bir bomba patlattı. Garip bir şekilde ona biraz boş alan bıraktılar ve Türk oyuncu uzaktan, eskiden mucize gol diye adlandırılan gollerden birini attı. Oyun dağıtımında da her zaman isabetliydi' ifadeleri kullanıldı. Il Messaggero'da yer alan haberde, 'İlk yarıda orta sahanın ustası olan oyuncu, ilk yarının sonunda skoru 2-1'e getiren golü attı. 30 metreden fazla bir mesafeden muhteşem bir golle Svilar'ı mağlup etti. Sağ ayağıyla Thuram'ın 4-1'lik golüne de asist yaptı' denildi. 'MUHTEŞEM BİR GOLLE ŞOV YAPTI' Inter1908'de yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu için şu ifadelere yer verildi: 'Dünya standartlarında bir gol. Türkiye formasıyla oynadığı Dünya Kupası play-off maçı onu mental olarak da canlandırdı. San Siro'ya geri döndü ve muhteşem bir golle şov yaptı.' Eurosport İtalya'nın haberinde, 'Orta sahanın ustası. Maçın başında Svilar'ı zorladı. Ardından ilk yarı bitmeden tekrar denedi ve bu sefer kendi ustalığını sergiledi. Güçlü bir pas, kıvrılan ve dönen güçlü bir top, Svilar'a şans tanımadı. Harika bir gol. Ayrıca kornerden Thuram'ın golüne de asist yaptı' ifadeleri kullanıldı. Sky Sports da Hakan Çalhanoğlu için bir habere yer verdi. Sky Sports'taki haberde, 'Inter-Roma maçında Çalhanoğlu muhteşem bir uzak mesafe golü attı. Çalhanoğlu'nun San Siro'da attığı 2-1'lik geçici gol alkışı hak ediyor. Türk orta saha oyuncusu, Svilar'ı bile şaşırtan inanılmaz bir yörüngeyle 30 metreden şut çekti. Top ileri doğru döndü ve Pirlo'nun 'lanetli' şutunu hatırlatan bir bitiriş oldu' denildi. 'ASİL BİR DURUŞ SERGİLİYOR' Leggo'da yer alan haberde, 'Oyununda asil bir duruş sergiliyor ve doğru anın geldiğine karar verdiğinde, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem bir vuruşla Svilar'ı alt ediyor. Olağanüstü' ifadeleri kullanıldı. Il Mattino'nun haberinde şu ifadelere yer verildi: 'Roma oyuncularının yaptığı bir dizi hatadan faydalanarak güçlü bir şutla skoru 2-1'e getirdi. Ardından Thuram'a asist yaptı.' 15 GOLE KATKI SAĞLADI Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter'de 27 maçta oynadı. Milli yıldız, bu süreçte 10 gol ve 5 asist üretti. 32 yaşındaki milli yıldızın Inter ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.