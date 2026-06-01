Hakan Safi ‘anlaştık’ demişti! 2 milli futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi gözler adayların transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe başkanlığı için yarışacak olan Hakan Safi'nin geçtiğimiz günlerde iki milli futbolcu için 'anlaştık' demesi dikkat çekmişti. Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı isimlerin belli olduğu öne sürüldü. SALİH ÖZCAN İDDİASI Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Salih Özcan ile anlaştığı aktarıldı. Salih Özcan, kısa süre önce Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı. Hakan Safi ve ekibinin, Salih Özcan transferinde önemli bir mesafe aldığı vurgulandı. DİĞER İSİM ZEKİ ÇELİK Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı bir diğer ismin Zeki Çelik olduğu belirtildi. Roma ile sözleşmesi biten Zeki Çelik ile Hakan Safi cephesinin el sıkıştığı vurgulandı. Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi sona ermiş ve yeni anlaşma sağlamamıştı. HAKAN SAFİ NE DEMİŞTİ? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi kısa süre önce yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: 'İki tane yerli milli oyuncu, 2 veya 3 dünya yıldızı yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız. Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile kışın görüştük. Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile de 23 Nisan'da şahsım olarak görüştüm. Seçimi kazandığımız an bu krizleri çözüp bu oyuncuları kulübümüze kazandıracağız. Kaliteli futbol, kaliteli ayaklarla oynanır.'