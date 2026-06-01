Hakan Safi ‘anlaştık’ demişti! 2 milli futbolcu ortaya çıktı

HAKAN SAFİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi kısa süre önce yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "İki tane yerli milli oyuncu, 2 veya 3 dünya yıldızı yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız. Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile kışın görüştük. Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile de 23 Nisan'da şahsım olarak görüştüm. Seçimi kazandığımız an bu krizleri çözüp bu oyuncuları kulübümüze kazandıracağız. Kaliteli futbol, kaliteli ayaklarla oynanır."