Hakan Safi’den seçim öncesi sürpriz iş birliği! İşte Portekiz seferinin perde arkası...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, geçtiğimiz ay Portekiz'e giderek Braga ve Porto başkanlarıyla görüşmeler yaptı. Safi'nin Portekiz ziyaretinin perde arkasını SABAH Spor araladı. Braga Başkanı Antonio Salvador, görüşmenin içeriğini anlattı. İşte detaylar…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 13.05.2026 00:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 07:14
Fenerbahçe Kulübü'nde gözler, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına çevrildi.

Sarı-lacivertli camiada adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, başkanlık yarışında karşı karşıya gelecek.

Hem Hakan Safi'nin hem Aziz Yıldırım'ın seçim öncesinde liste ve proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SAFİ PORTEKİZ'E GİTMİŞTİ

Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, geçtiğimiz nisan ayında Portekiz'e gitmişti.

BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Safi, Porto ve Braga başkanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BRAGA BAŞKANI SABAH'A KONUŞTU

SABAH Spor, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'nın Başkanı Antonio Salvador'a ulaşarak görüşmeyi sordu.

İşte alınan yanıtlar:

"Oldukça olumlu geçen bir görüşmeydi. Fenerbahçe hiç şüphesiz Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Çok zengin bir tarihe ve olağanüstü bir taraftar kitlesine sahip.

"FUTBOL VE SPORTİF YÖNETİM KONUŞTUK"

Sohbetimiz ağırlıklı olarak futbol, sportif yönetim, uluslararası gelişim ve dünya futbolunun güncel zorlukları üzerineydi. Portekiz ve Türk futbolunun farklı yapıları hakkında oldukça ilgi çekici bir fikir alışverişi yaptık.

"F.BAHÇE BÜYÜK KULÜP"

Uluslararası hedefleri olan kulüpler arasındaki olumlu ilişkilerin her zaman memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe büyük ve uluslararası alanda saygı duyulan bir kulüp.

"İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Doğal olarak, her zaman iyi kurumsal ilişkiler sürdürmeye ve tüm taraflar için anlamlı olacak iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye açığız."

