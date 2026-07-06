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Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!
Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçta 1 gol kaydeden Harry Kane adını en golcüler arasına yazdırdı. Sizler için dev turnuvada en çok gol atan 20 futbolcuyu derledik. İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 06.07.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 07:26