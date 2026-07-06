Trend Galeri Trend Spor Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçta 1 gol kaydeden Harry Kane adını en golcüler arasına yazdırdı. Sizler için dev turnuvada en çok gol atan 20 futbolcuyu derledik. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 06.07.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 07:26
Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, dev organizasyonun tarihinde en çok gol atan 20 oyuncuyu derledik. İşte listenin en tepesindeki o isim...

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

20. Rudi Völler (Almanya)

8 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

19. Diego Maradona (Arjantin)

8 gol

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Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

18. Paolo Rossi (İtalya)

9 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

17. Jairzinho (Brezilya)

9 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

16. Roberto Baggio (İtalya)

9 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

15. Karl-Heinz Rummenigge (Almanya)

9 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

14. Uwe Seeler (Almanya)

9 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

13. Neymar (Brezilya)

9 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

12. Teofilo Cubillas (Peru)

10 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

11. Thomas Müller (Almanya)

10 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

10. Grzegorz Lato (Poloyna)

10 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

9. Jürgen Klinsmann (Almanya)

11 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

8. Cristiano Ronaldo (Portekiz)

11 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

7. Pele (Brezilya)

12 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

6. Gerd Müller (Almanya)

14 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

5. Harry Kane (İngiltere)

14 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

4. Ronaldo (Brezilya)

15 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

3. Miroslav Klose (Almanya)

16 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

2. Kylian Mbappe (Fransa)

19 gol

Harry Kane efsane futbolcuyu yakaladı! İşte Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu!

1. Lionel Messi (Arjantin)

20 gol

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör