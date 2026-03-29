Hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu’dan Türkiye itirafı! ‘Kalp krizi yaşamadım’

Bu durumu daha önce de yaşadığını belirten Mircea Lucescu, "Bu bana ilk kez Brescia'dayken de olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, fibrilasyonlardan kendim çıkamazsam ertesi sabah şok tedavisi uygulayacaklarını söylediler ama sabaha kadar nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bunu yaşadım. Şimdi yine oldu. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım" ifadelerini kullandı.