Hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu’dan Türkiye itirafı! ‘Kalp krizi yaşamadım’

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı kampında fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Mircea Lucescu, hastaneye kaldırılmasının ardından suskunluğunu bozdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mircea Lucescu, 'Şu an iyiyim. Ancak Türkiye maçının analizine başladığımda çok sinirlendim. Üstelik maçın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen... Bu öfkenin üzerine kendimi çok kötü hissettim ve normal nefes alamadığımı fark ettim' dedi. 'KALP KRİZİ YAŞAMADIM' Kalp krizi geçirmediğini vurgulayan Mircea Lucescu, 'Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Sadece fibrilasyonlar (kalp ritim bozukluğu) oldu' şeklinde konuştu. Bu durumu daha önce de yaşadığını belirten Mircea Lucescu, 'Bu bana ilk kez Brescia'dayken de olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, fibrilasyonlardan kendim çıkamazsam ertesi sabah şok tedavisi uygulayacaklarını söylediler ama sabaha kadar nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bunu yaşadım. Şimdi yine oldu. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım' ifadelerini kullandı. Türkiye maçında yenilen gole çok kızdığını dile getiren Mircea Lucescu, 'Türkiye maçında bazı hatalar yaptık... Özellikle gol pozisyonunda böyle davranmamalıydık... Olmaz... Bugün bu kadar çok sinirlenmemin asıl nedeni de bu' dedi. Mircea Lucescu son olarak, 'Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu sürdüremezdi ve biz de tam o zaman onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatle analiz edenler, Türkiye'nin aslında bizi hiç şaşırtmadığını çok net gördü' yorumunda bulundu. ÇOK SAYIDA MESAJ GELDİ Mircea Lucescu'nun rahatsızlığı sonrası Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup oldu ve dev organizasyona katılma şansını yitirdi. Romanya önümüzdeki günlerde özel maçta Slovakya ile karşı karşıya gelecek.