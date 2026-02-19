Trend Galeri Trend Spor Hayal kırıklığı yarattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın son 5 yıldaki tutmayan transferleri

Süper Lig devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son 5 yılda kadrosuna kattığı ve beklenen verimi alamadığı oyuncuları sizler için derledik. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da son 5 yılın hayal kırıklığı yaratan transferleri…

Giriş Tarihi: 19.02.2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 18:31
Türkiye'de transfer dönemi kısa bir süre önce sona erdi. Takımların yaptıkları hamleler sonrası hayal kırıklığı yaratan isimler hafızlara geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 5 yılda kadrosuna kattığı ancak beklene verimi alamadığı bazı futbolcuları sizler için derledik. İşte Süper Lig devlerinin hayal kırıklığı yaratan transferleri…

Alexandru Cicaldau | Universitatea Craiova -> Galatasaray | Bonservis bedeli: 6.5 milyon euro

Max Meyer | Köln -> Fenerbahçe | Bedelsiz

Miralem Pjanic | Barcelona -> Beşiktaş | Kiralık

Olimpiu Morutan | FCSB -> Galatasaray | Bonservis bedeli: 4.1 milyon euro

Alex Teixeira | Serbest -> Beşiktaş | Bedelsiz

Haris Seferovic | Benfica -> Galatasaray | Kiralık

Gustavo Henrique | Flamengo -> Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 1.4 milyon euro

Dele Alli | Everton -> Beşiktaş | Kiralık

Mathias Ross | Aalborg -> Galatasaray | Bonservis bedeli: 1.75 milyon euro

Ezgjan Alioski | Al Ahli -> Fenerbahçe | Kiralık

Bruma | PSV Eindhoven -> Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4.25 milyon euro

Serge Aurier | Nottingham Forest -> Galatasaray | Bonservis bedeli: 100 bin euro

Bakhtiyor Zaynutdinov | CSKA Moskova -> Beşiktaş | Bonservis bedeli: 4.5 milyon €

Tanguy Ndombele | Tottenham -> Galatasaray | Kiralık

Gustavo Assunçao | Famalicao -> Galatasaray | Kiralık

Luan Peres | Marsilya -> Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 5.2 milyon euro

Erick Pulgar | Fiorentina -> Galatasaray | Kiralık

Ante Rebic | Milan -> Beşiktaş | Bedelsiz

Yusuf Demir | Rapid Wien -> Galatasaray | Bonservis bedeli: 6 milyon euro

Steven Caulker | Alanyaspor -> Fenerbahçe | Bedelsiz

Samuel Adekugbe | Hatayspor -> Galatasaray | Kiralık

Derrick Köhn | Hannover 96 -> Galatasaray | 3.35 milyon euro

Joe Worrall | Nottingham Forest -> Beşiktaş | Kiralık

Rade Krunic | Milan -> Fenerbahçe | Kiralık