Hayal kırıklığı yarattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın son 5 yıldaki tutmayan transferleri

Türkiye'de transfer dönemi kısa bir süre önce sona erdi. Takımların yaptıkları hamleler sonrası hayal kırıklığı yaratan isimler hafızlara geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 5 yılda kadrosuna kattığı ancak beklene verimi alamadığı bazı futbolcuları sizler için derledik. İşte Süper Lig devlerinin hayal kırıklığı yaratan transferleri…