Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın, Liverpool ile karşılaştığı maçta parmağı reklam panolarına sıkışan ve ciddi bir kesik oluşan oyuncu ameliyat olmuştu. Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Lang için transfer kararını verdi. Hollanda basınından VoetbalPrimeur'un haberine göre; Cimbom, başarılı oyuncunun opsiyonunu kullanmak istiyor. Aslan, Lang'ı 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla transfer etmişti. Hollandalı futbolcunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı takım, opsiyon için Napoli'den indirim talebinde bulunabilir. GALATASARAY PERFORMANSI Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da toplam 11 resmi maça çıktı. Hollandalı yıldız, söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 26 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Lang'ın Napoli ile olan mevcut sözleşmesi ise 30 Haziran 2030 yılında tamamlanacak.