Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Galatasaray, kış transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang için kararını verdi. Hollanda basını, sarı-kırmızılı takımın aldığı kararı sıcak gelişme olarak duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 20:43
Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Sarı-kırmızılı takımın kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Sarı-kırmızılı takımın, Liverpool ile karşılaştığı maçta parmağı reklam panolarına sıkışan ve ciddi bir kesik oluşan oyuncu ameliyat olmuştu.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Lang için transfer kararını verdi.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Hollanda basınından VoetbalPrimeur'un haberine göre; Cimbom, başarılı oyuncunun opsiyonunu kullanmak istiyor.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Aslan, Lang'ı 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla transfer etmişti.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Hollandalı futbolcunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı takım, opsiyon için Napoli'den indirim talebinde bulunabilir.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

GALATASARAY PERFORMANSI

Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da toplam 11 resmi maça çıktı. Hollandalı yıldız, söz konusu müsabakalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

26 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hollanda basını duyurdu! Galatasaray’da Noa Lang gelişmesi...

Lang'ın Napoli ile olan mevcut sözleşmesi ise 30 Haziran 2030 yılında tamamlanacak.