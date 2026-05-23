HULL CİTY MAÇI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, yayın bilgileri neler?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Premier Lig'e yükselmek için tarihi bir maça çıkıyor. Dev finalde rakip Middlesbrough olacak. Peki, taraftarların heyecanla beklediği Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.05.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 13:40
Hull City, Premier Lig rüyasını gerçeğe dönüştürmek için Middlesbrough ile karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen Hull City - Middlesbrough maçının saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İngiltere Premier Lig'e yükselecek takımı belirleyecek olan play-off final maçı için heyecan zirveye ulaştı.

HULL CİTY - MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship Play-Off final müsabakası 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak.

DEV FİNAL NEREDE VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Londra'daki Wembley Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Hull City-Middlesbrough maçı, saat 17:30'da başlayacak.

HULL CİTY - MIDDLESBROUGH REKABETİ NEREDE YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Middlesbrough ile oynayacağı play-off finalinin Türkiye'de TV8 veya TV8,5 ve Exxen ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

HULL CITY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ!

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.

Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör