Trend Galeri Trend Spor Hull City Play-off'a çıktı mı? Tarihi zaferin ardından Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı!

Hull City Play-off'a çıktı mı? Tarihi zaferin ardından Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı!

İngiltere Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesinde play-off tablosu, bugün oynanan karşılaşmaların ardından netlik kazandı. Sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte ilk altı sırayı alan ekipler, üst lige çıkmak için kritik play-off sürecine katılma hakkı elde etti. Gözler ise özellikle Hull City'nin durumuna çevrildi. Taraftarlar, İngiliz ekibinin play-off hattına kalıp kalmadığını merak ederken, alınan son sonuçlarla birlikte tablo büyük ölçüde şekillendi.Peki Hull City, play-off'a çıktı mı?

Giriş Tarihi: 02.05.2026 18:38
Play-off tablosu İngiltere Championship'te bugün oynanan maçların ardından şekil aldı. Sezonun son bölümüne girilirken ilk altı sırada yer alan ekipler, Premier Lig yolunda mücadele etmeye hak kazandı. Hull City ise sürecin en çok merak edilen takımlarından biri oldu. Alınan sonuçlar, İngiliz ekibinin play-off hattındaki durumunu da ortaya koydu.

HULL CİTY, NORWİCH KARŞISINDA GERİ DÖNEREK 3 PUANI ALDI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kendi sahasında Norwich City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye konuk ekip daha hızlı başladı ve 26. dakikada Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gole kısa sürede yanıt verdi. 28. dakikada McBurnie'nin penaltıdan kaydettiği golle skor yeniden dengelendi: 1-1.

İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, 67. dakikada yine McBurnie'nin sahneye çıkmasıyla öne geçti ve durumu 2-1 yaptı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Hull City sahadan galibiyetle ayrıldı.

PLAY-OFF BİLETİ GELDİ, RAKİP MİLLWALL

Bu önemli galibiyetin ardından Hull City, sezonu 6. sırada tamamlayarak Premier Lig'e yükselme play-off'larına katılma hakkı kazandı.

Play-off yarı finalindeki rakip ise Millwall oldu. Böylece Hull City'nin Premier Lig hedefi için kritik eşleşme de netleşmiş oldu.