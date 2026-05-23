Hull City tarih yazdı! Premier Lig’e yükseldi, rekor geliri kasasına koydu...

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu. Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup eden Hull City, Premier Lig'e yükseldi. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Hull'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada McBurnie kaydetti. Acun Ilıcalı'nın takımı, 2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti. DEV GELİR BEKLENİYOR Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasının ardından yayın gelirleri, merkezi dağıtımlar ve performans bonuslarıyla birlikte kulübe 250-300 milyon Euro seviyesinde ek gelir sağlanması bekleniyor. MAÇTAN DAKİKALAR 24. dakikada Coyle'un arka direkte kafa vuruşunda, kaleci Brynn son anda topu kornere tokatlarken, 38. dakikada ani gelişen Hull City atağında Millar kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaldı ancak İngiliz file bekçisi zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı. Yarı final rövanşında Millwall karşısında attığı şık golle finalin kapısını aralayan Belloumi, 43. dakikada uzaktan Middlesbrough kalesini yokladı ancak top yandan auta gitti. 45. dakikada sol taraftan Giles'in ceza alanına ortaladığı topa McBurnie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta gitti. İki takımın da tribünleri dolduran 84 bin 506 taraftarın desteğini arkasına alarak rakip kalede etkili olmaya çalıştığı ikinci yarıda, skor 90+5. dakikada değişti. Hirakawa'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Brynn uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan McBurnie'nin vuruşunda, top ağlara gitti. FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI! Fenerbahçe Spor Kulübü, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tebrik mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig'de başarılar dileriz.'