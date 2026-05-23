Hull City tarih yazdı! Premier Lig’e yükseldi, rekor geliri kasasına koydu...

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI!

Fenerbahçe Spor Kulübü, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tebrik mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig'de başarılar dileriz."