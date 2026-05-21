Icardi’den Galatasaray kararı! Teklife cevap verdi mi?

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımın yaptığı teklifle ilgili kararını verdi. İşte görüşmede yaşananlar...

Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 09:32
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro İcardi'nin geleceği ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

Sezon biter bitmez oyuncunun menajeri Elio Pino ile masaya oturan başkan Dursun Özbek, önceki kontratında yüzde 50 indirimle 5 milyon Euro'luk 1 yılı kapsayan yeni bir teklif sundu.

Taraflar arasında görüşmenin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

Sezon biter bitmez sevgilisi China Suarez ile birlikte Uzak Doğu seyahatine çıkan Arjantinli yıldızın, kararını tatil sonrasında bildireceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 47 maçta oynadı ve 16 gol ile 3 asist üretti.

33 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sona erdi.

Sarı-kırmızılı formayı 134 kez terleten Arjantinli, bu maçlarda 77 gol ve 25 asist yaptı.

Mauro Icardi'nin Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.

