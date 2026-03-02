İlkay Gündoğan en büyük hatasını açıkladı!

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... Sizin için bir futbolcu olarak en büyük mutluluk nedir? Hobinizi mesleğe dönüştürmüş olmanın muazzam ayrıcalığı. Hem de çok yüksek bir seviyede. Karşılaştığınız en iyi oyuncu kimdi? Lionel Messi. Her türlü taktiksel mantığın dışına çıkabilen bir oyuncu. Onu seksen dakika kontrol edebilirsiniz, ama kalan on dakikada tüm taktik yapıyı yerle bir eder. Açıkçası böyle bir futbolcunun önümüzdeki on yıllarda bir daha çıkıp çıkmayacağından bile emin değilim. Genel kanının düşündüğünden daha iyi olan bir oyuncu kim? Pau Cubarsí (FC Barcelona). Barça'da 16-17 yaşında böyle bir savunmacı daha önce görmemiştim. Şimdi İspanya'daki üst düzey rekabette kendini kanıtlaması gerekiyor. Ancak onun bir gün dünyanın en iyi savunmacılarından biri olabileceğine tamamen inanıyorum. Kariyerinizdeki en önemli teknik direktör kimdi? Michael Oenning! Beni Bochum'dan Nürnberg'e getirdi ve profesyonelliğe giden yolu açtı. Daha sonra beni ulusal seviyeden uluslararası zirveye taşıyan hocalar oldu ama en kritik adım profesyonel olmaktı. Bu yüzden: Michael Oenning! Bir maçta en korktuğunuz şey nedir? Kontrolü kaybetmeyi. Sonuçtan ziyade, kolektif düzenin bozulup oyunun saf kaosa sürüklendiği an beni rahatsız eder. Hangi futbol kurallarını değiştirmek isterdiniz? Net oyun süresini getirirdim. Bu, zaman geçirmeyi ortadan kaldırır ve sportif rekabetin bütünlüğünü artırır. Ancak sadece maç sayısı azaltılırsa; aksi takdirde yük daha da artar. Favori oyuncunuz? Xavi ve Iniesta. Onların prime dönemindeki Barcelona maçlarını izlemeye bayılırdım ve mümkün olduğunca onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Favori teknik direktörünüz? Net bir vizyona sahip olup bunu aktarabilen her hocaya büyük saygı duyuyorum. Bu konuda Pep Guardiola benim için ölçüt. Bir gün teknik direktörlük kariyerime onun yanında başlamak hayalim. Tabii Pep o zamana kadar hâlâ aktif olur mu, bilinmez. En büyük hatanız? Profesyonel kariyerimin ilk yıllarında çok sakatlık yaşadım ve 'aşırı şanssız' olarak görülüyordum. Bugün itiraf etmeliyim ki her şey yüzde yüz şanssızlık değildi. Maça hazırlık, beslenme ve uyku düzeni optimize edilerek birçok şey kontrol edilebilir. Ama 20'li yaşların başında belki de hâlâ fazla genç ve rahat davranıyordum. Tarihin kadın kahramanı? Mevlüde Genç. Solingen'deki korkunç saldırıdan sonra nefrete değil sevgiye ve uzlaşmaya yönelmesi, benim için insanlığın en büyük örneği. Profesyonel futbol hayatıyla ilgili en büyük yanılgı nedir? Birçok kişi başarı ve paranın bir kalkan olduğunu, 'başardığınızda' artık hiçbir sorununuz kalmadığını düşünür. Oysa en büyük yanılgı, profesyonel bir oyuncunun artık şüpheleri olan bir insan olmadığı inancıdır. Gerçekte ise çoğu zaman sadece maç günü çalışması gereken bir 'makine' gibi görülürsünüz. Etrafınızda sürekli insanlar vardır ama dış beklentiler çok yüksek olduğu için kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bu baskının gerçek bir mesai saati yoktur; nerede olursanız olun arka planda hep vardır. İnsan, sadece performansıyla tanımlanmamak için kendi kişiliğinin özünü korumayı öğrenmek zorundadır. Messi mi Ronaldo mu? Messi. Guardiola mı Klopp mu? Bu soru kariyerim boyunca muhtemelen 'Nasılsın?' sorusundan daha fazla soruldu. İkisi de kesinlikle dünya klası. Ancak Manchester City dönemimde Pep'le yoğun çalıştığım ve kendimi onunla özdeşleştirdiğim için tercihim Pep. Yine de Klopp'un Almanya ve İngiltere'de yaptıkları 11/10'luk bir performanstı. Daha iyisi zor.