İlkay Gündoğan en büyük hatasını açıkladı!

Profesyonel futbol hayatıyla ilgili en büyük yanılgı nedir?

Birçok kişi başarı ve paranın bir kalkan olduğunu, "başardığınızda" artık hiçbir sorununuz kalmadığını düşünür. Oysa en büyük yanılgı, profesyonel bir oyuncunun artık şüpheleri olan bir insan olmadığı inancıdır. Gerçekte ise çoğu zaman sadece maç günü çalışması gereken bir "makine" gibi görülürsünüz. Etrafınızda sürekli insanlar vardır ama dış beklentiler çok yüksek olduğu için kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bu baskının gerçek bir mesai saati yoktur; nerede olursanız olun arka planda hep vardır. İnsan, sadece performansıyla tanımlanmamak için kendi kişiliğinin özünü korumayı öğrenmek zorundadır.