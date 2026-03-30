İngiliz efsaneden Victor Osimhen açıklaması! ‘Aranan isim o’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için çarpıcı bir açıklama geldi. İngiliz futbol efsanesi, Victor Osimhen'i Avrupa devine önerdi. Manchester United'ın eski futbolcularından Nicky Butt, Victor Osimhen'in transfer edilmesi gerektiğini dile getirdi. 'BENCE O ARANAN İSİM' Goal'ün haberine göre; Nicky Butt, Victor Osimhen'in Benjamin Sesko'dan daha iyi bir seçenek olduğunu açıkladı. Osimhen'in transfer edilebilir bir futbolcu olduğunu belirten Nicky Butt, 'Bence o, aranan isim. Türk kulüplerindeki oyuncuların alınabilir olduğunu düşünmek istiyorum. Transfer ekibi sadece en iyi oyunculara bakmamalı. Aynı zamanda transfer edilebilir olanlara da odaklanmalı' şeklinde konuştu. Victor Osimhen'in saha içi özellikleri nedeniyle transfer listesinin başında yer alması gerektiğini düşünen Nicky Butt, 'Eğer bir futbolcunun maliyeti 120 milyon sterlin ise, alamayacağınız futbolcularla vakit kaybediyorsunuz demektir. Bence Osimhen; güçlü, hızlı, savunma arkasına sarkabiliyor, kuvvetli, top kontrolü iyi, hava topu etkili ve farklı şekillerde goller atabiliyor' ifadelerini kullandı. Benjamin Sesko'yu eleştiren Nicky Butt, 'Sesko tam işe yaramadı, Rasmus Hojlund'da da aynı hata yapıldı. Genç, kendini kanıtlamamış, fazla para verilmiş. Bunlar oyuncuların omuzlarına fazla yük bindiriyor. Sesko, iki veya üç yıl içinde hazır olabilir ama şu an Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil' şeklinde konuştu. 26 GOLE KATKI SAĞLADI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 29 maçta oynadı ve 19 gol ile 7 asist üretti. Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 75 milyon euro.