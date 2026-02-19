Trend Galeri Trend Spor İngilizlerin gözü Fenerbahçe-Nottingham Forest eşleşmesinde! "Vitor Pereira sonrası..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 takım arasına kalmak için Nottingham Forest ile play-off turunda kozlarını paylaşacak. Premier Lig ekibini yakından takip eden İngiliz gazeteci Matt Davies, eşleşmeye dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte ayrıntılar...

DOĞUKAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 09:57
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı start veriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Premier Lig'in köklü ekiplerinden Nottingham Forest'ı konuk edecek.

KANARYA AVANTAJ PEŞİNDE

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak rövanş öncesinde avantajı kapmak istiyor. Saat 20.45'te başlayacak olan kritik randevu, Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele öncesinde Nottingham Forest'ı yakından takip eden İngiliz gazeteci Matt Davies, eşleşmeye dair önemli değerlendirmeler yaptı.

Fenerbahçe-Nottingam Forest eşleşmesine dair ilk düşünceleriniz neler?

"PEREIRA'NIN GELİŞİYLE..."

Matt Davies: "Vitor Pereira'nın gelişi sonrası bu maç olduğundan daha heyecanlı hale geldi. Haliyle yeni bir teknik direktörün gelişi takıma farklı bir dinamizm katıyor. Forest, özellikle deplasmanda oldukça düşmanca bir atmosferde oynayacağı için zor bir maç olacağını biliyoruz."

"Bazı oyuncularımız böyle bir ortamda daha önce oynamamış olabilir. Brezilya'da, İtalya'da ya da uluslararası arenada büyük maçlara çıkmış isimlerimiz de var. Bu seviyeye hazır olduklarını düşünüyorum."

İlk maçı ve eski takımına karşı oynayacak olması Vitor Pereira'ya ekstra motivasyon sağlar mı?

"Açıkçası bu konuda kesin bir değerlendirme yapmak zor. Fenerbahçe'deki döneminin nasıl geçtiğini çok bilmiyorum ama umarım tüm odağı Forest'ın başarısı üzerindedir. Kısa sürede büyük bir sorumluluk üstlendi, bu yüzden hemen iyi bir başlangıç yapması gerekiyor."

Nottingham Forest'ın şu an Premier League'deki konumu göz önüne alındığında, ana odak Avrupa mı yoksa lig mi?

"FOREST'IN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG"

"Kesinlikle Premier League. Küme düşmek tam anlamıyla bir felaket olur. Takımın en iyi oyuncuları başta olmak üzere birçok ismi kaybedebiliriz. Ayrıca yeniden yükselmenin garantisi de yok. Premier League'de olamazsa kulüp içinde bazı kişilerin işlerini kaybetme ihtimali bile var."

Fenerbahçe daha önce Aston Villa karşısında yüksek tempolu bir oyun ortaya koymuştu. Bu maçta rekabet hangi seviyede olur?

"TUR İÇİN ÇOK ÇOK İYİ OYNAMASI GEREKLİ"

"Oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Nottingham Forest, Avrupa'da genel olarak ortalama performanslar sergiledi ve zaman zaman çok iyi oynadığı maçlar oldu. Bunun iki ayaklı bir eşleşme olduğunu bildiği için daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkabilir. Fenerbahçe'nin kadrosunda Ederson, Kante, Asensio gibi tanınmış isimler var. Bu nedenle iki maç sonunda turu geçebilmek için Forest'ın çok çok iyi oynaması gerekecek."

Pereira'nın Türkiye'de tartışmalı bir dönemi olsa da Premier League'de kısa sürede olumlu sonuçlar aldı. İlk maçında nasıl bir taktik etki yapabilir?

"Dörtlü savunma yerine üçlü savunmaya geçerse şaşırmam. Dyche döneminde oldukça savunma ağırlıklı ve uzun toplara dayalı bir oyun vardı. Artık savunmadan daha fazla pasla çıkılan, risk alınarak hücum fırsatları yaratılan bir oyun görebiliriz. Ama tabii ki tamamen hücum odaklı bir takım olacağını da sanmıyorum."

Fenerbahçe'de maça hangi futbolcu damga vurabilir? Nottingham Forest'ın en büyük tehdidi kim olur?

"ASENSIO DAMGA VURABİLİR"

"Marco Asensio bu maça damga vurabilir. Aston Villa maçında iyi oynadığını biliyorum ve Türkiye Ligi'nde de epey etkili görünüyor. Bu nedenle ona dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Forest adına ise Igor Jesus Avrupa'da çok iyi performans gösterdi. Ligde de en golcü oyuncu Morgan Gibbs-White. Elliot Anderson ise takımın en iyi oyuncularından biri ama gol tehdidi yüksek değil; daha çok Kante tarzında, orta sahada mücadeleci bir rol üstleniyor."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sizce hangi Nottingham Forest oyuncusuna özel önlem almalı?

"Gibbs-White son dört yıldır takımın hücum organizasyonlarının merkezinde. O iyi oynadığında Forest da iyi oynuyor. Bu yüzden ona kesinlikle özel önlem alınmalı"

Son olarak, Fenerbahçe bu sezon Premier League'de mücadele etse sizce ligi kaçıncı sırada bitirirdi?

"Bunu söylemek zor ama Fenerbahçe Türkiye'de çok güçlü bir kulüp. Fakat bu sezon Avrupa'da çok başarılı olamadı. Ederson, Kante, Guendouzi, Fred ve Semedo gibi tanınmış oyuncularla Premier League'de 6 ile 10. sıralar arasında bir yerde bitirebilir diye tahmin ediyorum."

"Ama bu tamamen bir öngörü. Premier League inanılmaz derecede güçlü ve her takım uluslararası seviyede oyunculara sahip."