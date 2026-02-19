İngilizlerin gözü Fenerbahçe-Nottingham Forest eşleşmesinde! "Vitor Pereira sonrası..."

Fenerbahçe daha önce Aston Villa karşısında yüksek tempolu bir oyun ortaya koymuştu. Bu maçta rekabet hangi seviyede olur?

"TUR İÇİN ÇOK ÇOK İYİ OYNAMASI GEREKLİ"

"Oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Nottingham Forest, Avrupa'da genel olarak ortalama performanslar sergiledi ve zaman zaman çok iyi oynadığı maçlar oldu. Bunun iki ayaklı bir eşleşme olduğunu bildiği için daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkabilir. Fenerbahçe'nin kadrosunda Ederson, Kante, Asensio gibi tanınmış isimler var. Bu nedenle iki maç sonunda turu geçebilmek için Forest'ın çok çok iyi oynaması gerekecek."