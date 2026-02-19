Trend
İngilizlerin gözü Fenerbahçe-Nottingham Forest eşleşmesinde! "Vitor Pereira sonrası..."
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 takım arasına kalmak için Nottingham Forest ile play-off turunda kozlarını paylaşacak. Premier Lig ekibini yakından takip eden İngiliz gazeteci Matt Davies, eşleşmeye dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 09:57