Trend Galeri Trend Spor Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Serie A devi Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir karara imza attığı öne sürüldü. Serie A devinin, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 17:37
Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi anlaştığını açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılacağı öne sürüldü.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayacağı aktarıldı.

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Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Serie A devinin, Hakan Çalhanoğlu'nu 1 yıl daha takımda tutacağı vurgulandı.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon sözleşmesinin bitmesi sonrası Inter'den ayrılacağı belirtildi.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

SONUCA VARILAMADI

Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasındaki görüşmelerde sonuca varılamadığı ifade edildi.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

32 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Inter'de 30 maça çıktı ve 12 gol ile 7 asist üretti.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Mannheim altyapısında yetişen Hakan Çalhanoğlu daha sonra Karlsruhe, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan'da oynadı.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

A Milli Futbol Takımı'nda 108 kez süre alan 32 yaşındaki orta saha, rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERİE A #INTER #HAKAN ÇALHANOĞLU #FENERBAHÇE