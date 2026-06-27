Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi anlaştığını açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılacağı öne sürüldü. SÖZLEŞME UZATILMAYACAK La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayacağı aktarıldı. Serie A devinin, Hakan Çalhanoğlu'nu 1 yıl daha takımda tutacağı vurgulandı. Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon sözleşmesinin bitmesi sonrası Inter'den ayrılacağı belirtildi. SONUCA VARILAMADI Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasındaki görüşmelerde sonuca varılamadığı ifade edildi. 32 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Inter'de 30 maça çıktı ve 12 gol ile 7 asist üretti. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. DEV KULÜPLERDE OYNADI Mannheim altyapısında yetişen Hakan Çalhanoğlu daha sonra Karlsruhe, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan'da oynadı. Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. A Milli Futbol Takımı'nda 108 kez süre alan 32 yaşındaki orta saha, rakip fileleri 22 kez havalandırdı.