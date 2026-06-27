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Inter’den şoke eden Hakan Çalhanoğlu kararı! Ayrılık iddiası

Serie A devi Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir karara imza attığı öne sürüldü. Serie A devinin, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 17:37